تهدد أندرويد| 8 نسخ معدلة من واتساب مليئة ببرامج ضارة خطيرة

ما هي تطبيقات واتساب المعدلة Moded WhatsApp؟

تطبيقات واتساب المعدلة برامج بها مخاطر أمنية

تطبيقات واتساب المعدلة مليئة بـ برامج ضارة خطيرة

هل استخدام نسخ واتساب المعدلة آمن؟

ما أنواع نسخ واتساب المعدلة؟

يعد واتساب WhatsApp، أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخداما على مستوى العالم، ووفقا لأحدث تقارير الأمن السيبراني تمثل نسخ واتساب المعدلة تهديدات كبيرة لمستخدميها، وهي إصدارات غير رسمية من واتساب تجذب المستخدمين من خلال وعدهم بميزات غير موجودة في التطبيق الأصلى.

ما تطبيقات واتساب المعدلة Moded WhatsApp؟

وفي الواقع، تعد نسخ واتساب إصدارات تم تغييرها من تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك، تم إنشاؤها بواسطة مطورين تابعين لجهات خارجية وتم تصميمها لتشبه واتساب من جميع النواحي تقريبا إضافة إلى توفير المزيد من الميزات، ولكنها ليست مستقرة، وبعض الجهات الخبيثة تنشر البرامج الضارة، ويعد آخرها هو إصدار واتساب الوردي وأكثرها شيوعا تطبيقي FMWhatsApp و GBWhatsApp.

وتجلب تطبيقات واتساب المعدلة، تعديلات على ميزات التطبيق الأساسي من بينها العديد من الميزات الإضافية مثل إمكانية تغيير لون خلفية التطبيق والوصول المتزامن إلى أكثر من حساب مسجل في برنامج المراسلة.

هل ترغب في استخدام تطبيق به مخاطر أمنية؟

فإذا كنت تميل لاستخدام أحد إصدارات واتساب المعدلة، للحصول على واجهات مستخدم قابلة للتخصيص والمزيد من خيارات الدردشة، فإن النسخ المستنسخة أو المعدلة، تطبيقات غير رسمية لجهة خارجية تتجسس على محادثات مستخدمي هذه النسخ، لذلك يوصي خبراء الأمن السيبراني بعدم استخدامها لأن هذه ليست تطبيقات عادية، وغير متاح على متجر Google Play ومتاح للتنزيل من خلال مواقع الويب فقط ولهذا السبب فأنها تأتي محملة بالبرامج الضارة.

وتستخدم هذه الإصدارات المعدلة الكود المصدري للتطبيق الأصلي، لذلك من الممكن الدردشة مع جهات اتصال واتساب باستخدام APK المعدل، ولأن هذه التطبيقات لن تجدهم في متجر Play، لأنه لا يسمح لهم بذلك، سيتعين على المستخدمين تحميل ملف APK الخاص بالنسخ المعدلة، لذلك فأنها لا تخضغ لأي فحوصات أمنية، إذ تتوفر إصدارات متعددة من نسخ واتساب المعدلة مليئة بفيروس حصان طروادة الخبيث، وهو برنامج ضار يتم تثبيته في جهاز الضحية يتظاهر بأنه تطبيق جدير بالثقة، ونظرا لأنه برنامج ليس له تأثيرات ملحوظة على التشغيل العادي لهاتفك، فقد يستغرق اكتشافه بعض الوقت.

تطبيقات واتساب المعدلة

هل استخدام نسخ واتساب المعدلة آمن؟

لا يوجد أي من نسخ واتساب المعدلة، بما في ذلك GBWhatsapp آمن، لذلك توضح شروط خدمة واتساب أن الشركة سوف تقوم بحذف الحسابات التي تستخدم الإصدارات المعدلة من التطبيق، لأن المبرمجون يقومون بتعديل الكود الحقيقي لملف APK للتطبيق المعدل، إنما هي في الأساس تطبيقات أندرويد الأصلية التي تم اختراقها، وليس هذا فقط فهناك عدة اسباب أخرى تجعل استخدام نسخ واتساب المعدلة غير آمن، وهي كالآتي:

- ليس للتطبيق المعدلة ترخيص رسمي.

- لا تتضمن تلك النسخ خاصية التشفير التام بين الأطراف

- لا تضمن النسخ المعدلة الحفاظ على خصوصية البيانات.

- أنها لا تضمن أمن المستخدم.

- لا تتوفر تعديلات واتساب على متجر Google Play.

- وفقا لشروط وأحكام واتساب، قد يتم حظر رقمك نهائيا من استخدام الخدمة نظرا لأنه يستخدم نسخة معدلة من التطبيق الأصلي.

ما أنواع نسخ واتساب المعدلة؟

1. تطبيق GBWhatsApp:



يعد تطبيق GBWhatsApp أكثر نسخ واتساب المعدلة شيوعا، يحتوى على العديد من الميزات الجديدة والمتطورة، إلى جانب ميزات التطبيق الأساسي، ومع ذلك، يرتبط استخدام هذه الإصدار بمخاطر أمنية محتملة على الهاتف المحمول وبيانات المستخدمين الشخصية.

GBWhatsApp

2. تطبيق WhatsApp Plus:



يعتبر تطبيق WhatsApp Plus نسخة معدلة أخرى من تطبيق واتساب الأساسي، يستخدمه الكثيرين كـ بديل للإصدار الرسمي من فيسبوك، ولكنه نظرا لأنه ينتهك شروط وأحكام استخدام برنامج المراسلة الرسمي، فقد يؤدي هذا البرنامج المعدل إلى حظرك نهائيا من استخدام المنصة.

WhatsApp Plus

3. تطبيق FMWhatsApp:

تأتي معظم تطبيقات واتساب المعدلة ومن بينها تطبيق FMWhatsApp، مع برامج ضارة وتستهدف هاتفك بنية ارتكاب الاحتيال، لذلك هناك خطر متأصل في ممارسة تحميل التطبيقات على هاتفك الذكي، واكتشف خبراء الأمن السيبراني مؤخرا أن تطبيق FMWhatsApp ينشر فيروس طروادة الضار، والذي أصاب الأجهزة برمز يمكنه قراءة الرسائل القصيرة، وفتح الإعلانات، وإطلاق الاشتراكات.

FMWhatsApp

4. تطبيق YoWhatsApp:



تحتوي النسخة المعدلة من واتساب والمعروفة أيضا باسم YoWhatsApp، على واجهة مستخدم مثل تطبيق واتساب مخصصة لنظام iOS، حيث يمكنك الاستمتاع بمزايا التطبيق كأنك تستخدم جهاز آيفون iPhone، ولكن نظرا لأنه لا يتم تشفير تطبيقات واتساب المعدلة من طرف إلى طرف، مما يعني أن رسائلك ليست محمية بنفس إجراءات الأمان التي تحصل عليها عادةً مع واتساب وبالتالي، يمكن أن تتعرض محادثاتك للاختراق من أي طرف ثالث.

YoWhatsApp

5. تطبيق OGWhatsApp:



يتمتع الإصدار المعدل من واتساب OGWhatsApp، بميزة تشغيل حسابي واتساب على نفس الهاتف، ويحتوي OG على العديد من المزايا إلى جانب ميزات الإصدار الأساسي، ولكن تبادل الرسائل وملفات الوسائط من خلاله غير آمن كليا.

OGWhatsApp

6. تطبيق Whatsapp Black:

يعد واتساب الأسود Whatsapp Black، تطبيقا للمراسلات النصية والصوتية وإجراء المكالمات المرئية والصوتية مثل التطبيق الأصلى المملوك لشركة "فيسبوك"، ولكن على غرار النسخ المعدلة السابقة فهو غير آمن ويأتي محملا بالبرامج الضارة التي تهدد بياناتك الشخصية وجهازك.

Whatsapp Black

7. تطبيق WhatsApp Gold:

تم تصميم تطبيق WhatsApp Gold، من قِبل مجموعة من المبرمجين ولا ينتمي إلى أي جهة رسمية، وفي بداية إطلاقه لقي شهرة وأهمية كبيرة لدى المستخدمين، ولكنه كأي نسخة معدلة يمكنه أن يعرض بياناتك الشخصية لخطر السرقة وغيرها من مخاطر الأمن السيبراني.

WhatsApp Gold

8. تطبيق WhatsApp Red:

يتضمن تطبيق WhatsApp Red، العديد من الميزات والخصائص الرائعة التي تميزه عن التطبيق الأصلي، ولكن ما قد لا يعرفه الكثير من المستخدمين أن أضرار استخدام هذه النسخة قد تعرضهم لمشاكل أمنية أو تقنية كبيرة.

WhatsApp Red

9. تطبيق WhatsApp Pink:

انتشرت مؤخرا نسخة مزيفة من واتساب WhatsApp Pink كالنار فى الهشيم بين مستخدمي هواتف أندرويد خلال العام الجاري، يستغلها قراصنة الإنترنت لنشر برمجيات خبيثة على هواتف أندرويد من شأنها أن تسمح للمخترقين بسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين والمعلومات الحساسة مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال الخاصة بهم.