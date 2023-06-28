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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بعد التحديث الأخير.. اعرف ازاي تبعت رسائل فيديو قصيرة على واتساب

إرسال رسائل فيديو
إرسال رسائل فيديو قصيرة على واتساب

يعد واتساب WhatsApp، ليس فقط طريقة سهلة لإرسال الرسائل النصية، ولكنه يتيح لك أيضا التواصل بشكل أفضل من خلال مقاطع الفيديو.

ولفترة طويلة، دعم واتساب تسجيل وإرسال مقاطع الفيديو إلى جهات الاتصال، ولإرسال مقطع فيديو يمكنك إما النقر فوق رمز الكاميرا لبدء تسجيل مقطع فيديو قبل إرساله أو اختيار أحد مقاطع الفيديو المحفوظة على معرض هاتفك.

 

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ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى تسجيل مقاطع فيديو قصيرة بسرعة، لذلك تتيح لك ميزة واتساب الجديدة القيام بذلك، مما يغني المستخدم عن اتباع خطوات إضافية أثناء عملية تسجيل الفيديو المعتادة.

وبحسب ما ذكره موقع "techlusive"، طرح واتساب ميزة تسجيل الفيديو القصير لمجموعة من المستخدمين التجريبيين في البداية، وهي متاحة كبديل لزر تسجيل الرسائل الصوتية، ويتغير رمز الميكروفون الذي تراه بجوار مربع الدردشة داخل دردشة واتساب إلى زر تسجيل فيديو بنقرة واحدة، مما يجعلها عملية أسهل وأبسط لأي شخص لا يرغب في استخدام المزيد من إعدادات واتساب للعثور على المزيد من الميزات.

كيفية إرسال رسائل فيديو قصيرة على واتساب

الخطوة الأولى: افتح واتساب وانتقل إلى الدردشة التي تريد إرسال الفيديو إليها.

الخطوة الثانية: إذا كان إصدار واتساب الخاص بك محدثا وتلقى حسابك ميزة تسجيل الفيديو، فستتمكن من إرسال رسائل فيديو قصيرة، وللتحقق، ما عليك سوى النقر على زر الميكروفون بجوار مربع الدردشة.

الخطوة الثالثة: إذا تغير الزر إلى أيقونة كاميرا فيديو، فلديك حق الوصول إلى الميزة، ولبدء التسجيل، انقر مع الاستمرار فوق الزر لبدء التسجيل، ويمكنك الاستمرار في الضغط على الزر لمواصلة التسجيل أو الانزلاق لأعلى لقفل التسجيل تماما كما تفعل مع ميزة التسجيلات الصوتية.

الخطوة الرابعة: يمكنك تبديل عرض الكاميرا بين الأمام والخلف، حسب ما تريد تسجيله، ضع في اعتبارك أن رسائل الفيديو يمكن أن تصل إلى دقيقة واحدة فقط، ويتم تشغيل شريط التقدم حول دائرة تسجيل الفيديو لإعلامك بالتقدم الذي يحرزه مقطع الفيديو الخاص بك.

الخطوة الخامسة: بعد تسجيل الفيديو، اضغط على أيقونة الطائرة الورقية لإرسالها إلى الدردشة، وستظهر دائرة في الدردشة مع معاينة للفيديو، يؤدي النقر عليه إلى تكبير الدائرة ويبدأ تشغيل الفيديو مع تشغيل الصوت.

كيفية إرسال رسائل فيديو قصيرة على واتساب
واتساب WhatsApp مقاطع الفيديو مقاطع فيديو واتساب تسجيل مقطع فيديو ميزة تسجيل الفيديو

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