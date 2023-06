بعد التحديث الجديد.. اعرف ازاى تعمل مكالمة فيديو على واتساب

تعد معرفة كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب WhatsApp، أمرا مثاليا إذا كان لديك العديد من الأصدقاء وأفراد العائلة لا تراهم كثيرا في الحياة الواقعية، حيث سيمكنك من التواصل معهم وجها لوجه حتى لو لم يكن لديك هواتف من نفس الشركة المصنعة.

وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، يتطلب استخدام واتساب لمكالمات الفيديو فقط من المشارك الآخر أن يكون لديه حسابا على التطبيق، سواء كان صديقك يستخدم هاتف آيفون أو أندرويد، ستتمكن من إجراء مكالمات فيديو معهم باستخدام واتساب.

كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب

يعد إجراء مكالمة فيديو على واتساب أمرا سهلا للغاية، ولكن إذا كنت مستخدما لأول مرة، فقد لا تكون متأكدا من كيفية القيام بذلك، لذا سنوضح لك كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب.

1. اذهب إلى تطبيق الإعدادات Settings على هاتفك، ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق واتساب على هواتف آيفون.

2. قم بالتبديل بين الوصول إلى الكاميرا والتبديل بين الوصول إلى الميكروفون.

3. على هاتف الأندرويد، افتح تطبيق الإعدادات Settings، ثم انقر فوق التطبيقات Apps وحدد واتساب.

4. اضغط على الأذونات للسماح للتطبيق بالوصول إلى الكاميرا والميكروفون.

5. اضغط على الكاميرا وحدد السماح فقط أثناء استخدام التطبيق، وبعد ذلك، ارجع إلى صفحة الأذونات وانقر فوق الميكروفون، ثم حدد السماح فقط أثناء استخدام التطبيق Allow only while using the app.

6. افتح تطبيق واتساب على هاتفك واضغط على زر مكالمة الفيديو لبدء دردشة مرئية.