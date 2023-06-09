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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد التحديث الجديد.. اعرف ازاى تعمل مكالمة فيديو على واتساب

كيفية إجراء مكالمة
كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب

تعد معرفة كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب WhatsApp، أمرا مثاليا إذا كان لديك العديد من الأصدقاء وأفراد العائلة لا تراهم كثيرا في الحياة الواقعية، حيث سيمكنك من التواصل معهم وجها لوجه حتى لو لم يكن لديك هواتف من نفس الشركة المصنعة.

وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، يتطلب استخدام واتساب لمكالمات الفيديو فقط من المشارك الآخر أن يكون لديه حسابا على التطبيق، سواء كان صديقك يستخدم هاتف آيفون أو أندرويد، ستتمكن من إجراء مكالمات فيديو معهم باستخدام واتساب.

 

لتجنب الكتابة.. شارك Voice Notes على استوري واتساب

في ثوان.. احمى محادثاتك المهمة على واتساب بهذه الطريقة

 

كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب

يعد إجراء مكالمة فيديو على واتساب أمرا سهلا للغاية، ولكن إذا كنت مستخدما لأول مرة، فقد لا تكون متأكدا من كيفية القيام بذلك، لذا سنوضح لك كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب.

1. اذهب إلى تطبيق الإعدادات Settings على هاتفك، ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق واتساب على هواتف آيفون.

كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب

2. قم بالتبديل بين الوصول إلى الكاميرا والتبديل بين الوصول إلى الميكروفون.

كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب

3. على هاتف الأندرويد، افتح تطبيق الإعدادات Settings، ثم انقر فوق التطبيقات Apps وحدد واتساب.

كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب

4. اضغط على الأذونات للسماح للتطبيق بالوصول إلى الكاميرا والميكروفون.

كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب

5. اضغط على الكاميرا وحدد السماح فقط أثناء استخدام التطبيق، وبعد ذلك، ارجع إلى صفحة الأذونات وانقر فوق الميكروفون، ثم حدد السماح فقط أثناء استخدام التطبيق Allow only while using the app.

كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب

6. افتح تطبيق واتساب على هاتفك واضغط على زر مكالمة الفيديو لبدء دردشة مرئية.

كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتساب
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