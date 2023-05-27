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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في ثوان.. احمى محادثاتك المهمة على واتساب بهذه الطريقة

واتساب
واتساب

يعتمد ملايين المستخدمين على تطبيق واتساب WhatsApp، كوسيلة للتواصل بشكل خاص وآمن مع الآخرين، وهذا هو السبب في أن مطوري الشركة يبحثون باستمرار عن طرق جديدة لتحسين خدمة المراسلة المشفرة مع وضع هذه المبادئ الأساسية في الاعتبار.

وفي شهر مايو الماضي، قدم تطبيق واتساب بميزة قفل الدردشة الجديدة التي تتيح لك تأمين محادثات محددة في صندوق الوارد الخاص بك خلف رمز مرور أو بصمة أو مصادقة Face ID.

 

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ومن بين أحدث ميزات الخصوصية في واتساب هي ميزة قفل الدردشة Chat Lock، والتي تتيح لك حماية محادثاتك خلف طبقة أخرى من الأمان.

ووفقا لما ذكره موقع "macrumors"، عندما تقوم بقفل محادثة ما، يتم فصلها تلقائيا عن قائمة الدردشة الرئيسية وإخفائها في مجلد مقفل يتطلب رمز المرور أو بصمة الإصبع أو مصادقة ميزة الحماية للتعرف على الوجوه Face ID‌ لفتحها.

وعلاوة على ذلك، لا تظهر معاينات الإشعارات لأي محادثات مقفلة محتوى المرسل أو الرسالة، ولا يتم حفظ أي وسائط مشتركة في الدردشات المقفلة تلقائيا في مكتبة الصور بهاتفك، مما يجعل المحادثات أكثر خصوصية.

ويجب أن تكون هذه الميزة مفيدة إذا كنت تشارك هاتفك في بعض الأحيان، مع أحد أفراد العائلة أو في الحالات التي ينظر فيها شخص آخر إلى شاشة هاتفك في اللحظة التي تصل فيها محادثة شديدة الحساسية.

توضح لك الخطوات التالية كيفية قفل محادثة واتساب

1. افتح تطبيق واتساب، ثم انقر فوق المحادثة في صندوق الوارد الخاص بالدردشات الذي تريد قفله.

2. بعد ذلك، انقر فوق اسم جهة الاتصال أو اسم المجموعة أعلى الشاشة.

قفل محادثة واتساب

3. اضغط على قفل الدردشة في قائمة معلومات الاتصال.
4. انقر فوق المفتاح الموجود بجوار خيار قفل هذه الدردشة، سيقول "مع ‌ معرف الوجه" أو أي مصادقة يدعمها جهازك.

خيار قفل الدردشة

5. انقر فوق "عرض" للعودة فورا إلى الدردشة المقفلة.
6. للعودة إلى الدردشة المقفلة في وقت لاحق، اسحب لأسفل ببطء صندوق الوارد الخاص بالدردشات لكشف مجلد الدردشات المقفلة، ثم اضغط عليه، وسيطلب منك المصادقة، وبعد ذلك ستتمكن من رؤية جميع الدردشات المقفلة والوصول إليها في قائمة منفصلة.

قفل الدردشة
واتساب WhatsApp تطبيق واتسآب قفل الدردشة Face ID

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