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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتخفي رقمك.. واتساب يطلق ميزة خصوصية جديدة

واتساب
واتساب

يمتلك واتساب WhatsApp، أفضل نظام مراسلة في العالم، ولكن بخلاف أفضل تطبيقات الاتصال لنظام أندرويد، يفتقر برنامج التراسل إلى بعض المزايا المفيدة.

وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice"، تعمل منصة التراسل الشهيرة واتساب على اختبار ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بالتسجيل في الخدمة باستخدام اسم جهة الاتصال بدلا من رقم الهاتف.

 

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واتساب يسمح لك بمشاركة اسمك بدلا من رقم الهاتف

وبينما تعمل منصة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا"، على العديد من الميزات الجديدة، قد تكون إضافة اسم المستخدم هي الأفضل بين الميزات القادمة، حيث تعمل هذه الميزة على مساعدة المستخدمين لزيادة خصوصيتهم على التطبيق وتمييز أنفسهم بأسماء بدلا من أرقام الهاتف.

لقطة الشاشة التي شاركها موقع WABetaInfo لميزة واتساب الجديدة

كما تظهر لقطة الشاشة التي شاركها موقع WABetaInfo، سيتيح لك واتساب تحديد اسم مستخدم فريد في الصفحة الخاصة بالملف الشخصي في التطبيق، وفي السابق كان يجب عليك مشاركة رقمك مع أي شخص يريد مراسلتك على واتساب، ما يجعله عقبة كبيرة في الخصوصية والأمان.

وبمجرد طرح دعم اسم المستخدم على النظام الأساسي للخدمة، يمكنك مشاركة معرف المستخدم الفريد الخاص بك مع الآخرين، ما يسمح لهم بمراسلتك.

وستكون أسماء المستخدمين أكثر قابلية للتذكر، ما يجعل الدردشات الجماعية أسهل، خاصة عند التحدث مع الغرباء، وعند إضافتك إلى مجموعة جديدة سيظهر الاسم الذي اخترته دون معرفة رقم هاتفك.

ويشار إلى أن واتساب أعلن عن ميزة تعديل الرسائل، التي تم إرسالها بعد مدة تصل إلى 15 دقيقة لتصحيح الأخطاء الإملائية للرسائل المرسلة.

واتساب WhatsApp أندرويد ميزة جديدة اسم المستخدم معرف المستخدم

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