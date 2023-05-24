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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتحديث واتساب الأخير.. 5 ميزات جديدة يجب معرفتها

واتساب
واتساب

يعد واتساب WhatsApp هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم، مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط، يتطور التطبيق باستمرار ويضيف ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم وتوفير طبقات أمان إضافية.

5 مزايا جديدة في تحديث واتساب الأخير

خلال سطور التالية، سنلقي نظرة على آخر التحديثات والتحسينات التي تم إدخالها على واتساب في التحديث الأخير، والذي يتضمن الميزات الجديدة الآتية:

 

لتجربة ميزاته الجديدة.. اعرف ازاى تشترك في واتساب بيتا WhatsApp Beta

في ثوان.. اعرف ازاى تبعت صور متعددة عبر واتساب على أندرويد وآيفون

 


1. واجهة جديدة لـ أندرويد:

تعد الواجهة الجديدة لإصدار أندرويد، من أهم التغييرات التي تم إجراؤها على واتساب، حيث أصبح التطبيق يحتوي الآن على شريط تنقل سفلي، مشابه لإصدار iOS، تم تنفيذ هذا التغيير لأول مرة مع الإصدار التجريبي رقم 2.23.11.6، ولكن خطأ منع المستخدمين من فتح التطبيق، تم إصلاح المشكلة مع الإصدار 2.23.11.9، والواجهة الجديدة متاحة الآن.

وتتضمن الواجهة الجديدة أيضا قائمة سياقية للرسائل، وهذه الميزة مأخوذة أيضا من إصدار iOS للتطبيق وتتضمن اختصارات للحذف وإعادة التوجيه والرد والحفظ والمعلومات، هذا يجعل من السهل إدارة رسائلك والرد عليها بسرعة.

واجهة جديدة لـ أندرويد

2. قفل الدردشة:

ميزة أخرى مهمة تمت إضافتها مؤخرا إلى واتساب هي قفل الدردشة، وهي ميزة أمان جديدة تتيح لك قفل أي دردشة، سواء فردية أو جماعية، ببصمة إصبعك أو كلمة مرورك، هذا يمنع أي شخص من رؤية محادثاتك الحساسة، حتى لو كان لديه وصول إلى هاتفك.

وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كنت تشارك هاتفك مع الآخرين أو إذا كنت ترغب في الحفاظ على خصوصية محادثات معينة، لتمكين قفل الدردشة، انتقل إلى الإعدادات> ثم الحساب> ثم الخصوصية> ثم قفل بصمة الإصبع وحدد الدردشات التي تريد قفلها.

قفل الدردشة

3. الرد على الرسائل:

أضاف واتساب أيضا ميزة جديدة تتيح لك الرد على الرسائل بنقرة مزدوجة، وهي ميزة مشابه لأخرى موجودة في تطبيق تيليجرام، وهي متوفرة في النسخة التجريبية WhatsApp Beta لنظام iOS برقم الإصدار 23.10.0.73، ولاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى النقر نقرا مزدوجا على رسالة للتفاعل باستخدام رموز تعبيرية رائعة.

4. أداة صنع الملصقات:

أضاف واتساب أيضا أداة جديدة تتيح لك إنشاء ملصقاتك الخاصة مباشرةً من تطبيق المراسلة، هذه الميزة متاحة فقط في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام التشغيل iOS 23.10.0.73، ولإنشاء ملصقاتك الخاصة، انتقل إلى قسم الملصقات في التطبيق وحدد "إنشاء ملصقات"، ويمكنك بعد ذلك استخدام الكاميرا لالتقاط صورة أو تحديد صورة من معرض الصور الخاص بك أو استخدام ملصق موجود كقالب.

أداة صنع الملصقات

5. الاشتراك بالإصدار التجريبي بيتا:

إذا كنت ترغب في تجربة آخر التحديثات والتحسينات على واتساب في أقرب وقت ممكن، يمكنك الاشتراك في برنامج WhatsApp Beta، حيث يتيح لك هذا البرنامج اختبار الميزات الجديدة قبل إصدارها لعامة الناس، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الإصدارات التجريبية من التطبيقات قد تحتوي على أخطاء ومشكلات أخرى قد تؤثر على تجربة المستخدم الخاصة بك.

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