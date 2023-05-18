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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها حجب المكالمات وباسورد للدردشات.. 8 ميزات عظيمة تصل واتساب Whatsapp

واتساب
واتساب

قدمت منصة المراسلة الفورية الأكثر استخداما في العالم واتساب Whatsapp المملوك لشركة ميتا Meta، مجموعة واسعة من الميزات المثيرة خلال الأشهر الأخيرة، مع إضافتها بشكل مستمر لترقيات سهلة الاستخدام لتحسين الخدمة والبقاء في الصدارة.

وتوفر الميزات الجديدة لمستخدمي واتساب طرقا جديدة ومحسنة للاتصال بأحبائهم والتواصل معهم، إلى جانب بعض الوظائف التي تهدف إلى تعزيز الخصوصية، فيما يلي 8 ميزات جديدة وصلت منصة واتساب مؤخرا.

 

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8 ميزات جديدة تصل واتساب Whatsapp 


1. استخدم حسابا واحدا على ما يصل إلى 4 هواتف:

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، خلال الشهر الماضي، أنه يمكن لمستخدمي واتساب الآن استخدام حساباتهم لما يصل إلى 4 هواتف محمولة في وقت واحد.

وعلى الرغم من توفر ميزة الأجهزة المتعددة منذ فترة طويلة، إلا أنه لا يمكن استخدامها إلا من خلال المتصفحات أو أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية فقط، ولكن الآن، يمكن للمستخدمين استخدام الميزة لتسجيل الدخول إلى هواتف متعددة أيضا، وستكون هذه الميزة مفيدة لأولئك الذين يستخدمون هواتف منفصلة للمنزل أو العمل أو الأعمال الذين يتطلعون إلى استخدام حساب واحد لربطهم جميعا.

2. الدردشات المحمية بكلمة مرور:

أعلن "زوكربيرج" هذا الأسبوع أن واتساب سيجعل الآن الدردشات خاصة تماما، من خلال السماح للمستخدمين بالحفاظ على الدردشات محمية بكلمة مرور، ووفقا له، سيتم إخفاء هذه الدردشات في مجلد محمي بكلمة مرور، ولن تظهر مع بقية الدردشات في الصفحة الرئيسية بالتطبيق، ولن تعرض الإشعارات من الدردشات المحمية بكلمة مرور أي محتوى للرسالة أو حتى المرسل.

3. دعم لحجب المكالمات المزعجة:

قالت شركة تروكولر Truecaller، لوكالة “رويترز” يوم الاثنين الماضي، إن خدمة تحديد هوية المتصل ستبدأ قريبا في إتاحة خدمة تحديد هوية المتصل عبر واتساب وتطبيقات المراسلة الأخرى لمساعدة المستخدمين على اكتشاف مكالمات البريد العشوائي المحتملة عبر الإنترنت، وهي حاليا في المرحلة التجريبية، سيتم طرح الميزة عالميا في وقت لاحق من هذا الشهر.

4. الرموز المتحركة:


قال تطبيق المراسلة واتساب على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يطور ميزة جديدة للرموز التعبيرية المتحركة، وتهدف هذه الميزة إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال جعل الرسائل أكثر متعة للمشاركة وتعزيز الاتصال، والتي تم تصميمها بمساعدة Lottie، وهي مكتبة تتيح للمصممين إنشاء رسوم متحركة بسيطة، وسيتم إرسال الرموز التعبيرية المتحركة افتراضيا. 

5. حفظ رسائل الاختفاء:

تتيح هذه الميزة الجديدة تماما المعروفة باسم ميزة “الاحتفاظ بالمحادثة” للمستخدمين حفظ أي رسائل مهمة يمكن أن تختفي، ومع ذلك، إذا كان المستلم ينوي حفظ الرسالة ، فسيتم إخطار المرسل، في الإشعار، يمكن للمرسل استخدام حق رفض هذا القرار، وبالتالي الحفاظ على التحكم في الرسالة مع المرسل نفسه.

وستظهر الرسائل التي تم “الاحتفاظ بها”، في قائمة منفصلة تسمى “Kept Messages” والتي ستظهر في معلومات الدردشة.

6. الخروج من محادثات المجموعة دون إخطار أي شخص:


مع هذه الميزة الجديدة، يهدف التطبيق إلى منح الأشخاص طريقة هادئة للخروج من المجموعات، دون لفت انتباه أعضاء المجموعة الآخرين، ففي السابق، عندما يخرج عضو في مجموعة واتساب من الدردشة، يتم إخطار جميع الأعضاء ولكن بعد تحديث الخصوصية، سيتم إخطار مسؤول المجموعة فقط بالمغادرة، بينما يظل باقي الأعضاء غير مدركين لهذه الخطوة.

7. التحكم في من يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلا بالإنترنت:


سيتمكن مستخدمو واتساب من اختيار جهات الاتصال التي يمكنها رؤية حالة اتصالهم عبر الإنترنت، إذا كان المستخدم لا يريد أن يعرف عدد قليل (أو معظم) من جهات الاتصال الخاصة بهم أنهم يستخدمون واتساب، فيمكنهم حظره من رؤية مؤشر “متصل الآن” الذي يظهر أعلى الدردشة.

8. منع لقطات الشاشة على رسائل "العرض لمرة واحدة":


رسائل العرض مرة واحدة هي نصوص يمكنك إرسالها على واتساب والتي يتم حذفها بعد أن يشاهدها المتلقي، ولك مع تحديث الخصوصية هذا، لن تتمكن أجهزة الاستقبال من التقاط لقطات شاشة لمقاطع الفيديو أو الصور المرسلة باستخدام ميزة العرض مرة واحدة.

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