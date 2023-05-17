لو عايز تحمي أسرارك.. حيلة عبقرية لـ قفل دردشة واتساب

طرح تطبيق واتساب Whatsapp، ميزة جديدة من شأنها أن تتيح لك تأمين محادثات محددة في صندوق الوارد الخاص بك على المنصة باستخدام إحدى ميزات الحماية البيومترية.

وحسبما أعلنت شركة ميتا "Meta" الأمريكية، المالكة لمنصة واتساب، ستسمح لك ميزة Chat Lock، بقفل دردشاتك وتأمينها بوسائل الحماية في الهاتف مثل كلمة المرور أو بصمة الأصابع أو مصادقة Face ID.

اعرف ازاى تقفل دردشات وتساب ببصمة الأصابع أو كلمة المرور



وفي منشور على صفحتها الإخبارية، قالت شركة ميتا إن ميزة قفل الدردشة الجديدة، تعمل على إزالة المحادثات المقفلة من قائمة الدردشة العادية وإخفائها في مجلد محمي بكلمة مرور.

وفي الوقت نفسه لن تقوم بعرض معاينات الإشعارات لأي محادثات مقفلة أو المحتوى المرسل أو الرسالة الواردة، إذ ستعمل هذه الخاصية عند تمكينها ليس فقط على إخفاء نافذة الدردشة للمحادثة المقفلة فقط، بل ستقوم بإخفاء محتوى هذه الدردشة من الظهور في التنبيهات تلقائيا.

اعرف ازاى تقفل دردشات وتساب ببصمة الأصابع أو كلمة المرور

وكما لن تقوم ميزة قفل الدردشة Chat Lock في واتساب، بحفظ الوسائط المشتركة في الدردشات المقفلة تلقائيا في معرض الصور بالهاتف، مما يجعل المحادثات أكثر خصوصية.

وقالت ميتا: "إن هذه الميزة ستكون رائعة للأشخاص الذين يشاركون هواتفهم من وقت لآخر مع أحد أفراد العائلة، أو في اللحظات التي يكون فيها شخص آخر يمسك بهاتفك في نفس اللحظة التي تصل فيها محادثة خاصة للغاية، حيث تمنح هذه الميزة المستخدم طبقة إضافية من الحماية".

كيفية تفعيل ميزة قفل الدردشة على واتساب

ولقفل أي دردشة ببصمة الأصابع في واتساب، سواء دردشة فردية أو جماعية، انقر فوق الاسم أعلى المحادثة للكشف عن قائمة إعدادات سلسلة الرسائل، مرر لأسفل حيث يوجد خيار القفل الجديد، قم بتفعيله.

وللكشف لاحقا عن الدردشات المقفلة، قم بسحب قائمة محادثات واتساب الرئيسبة ببطء، وستتم مطالبتك بالمصادقة التي قمت بتحديدها قبل فتح مجلد الدردشات المقفلة للإطلاع على الرسائل الواردة الجديدة.

وللوصول إلى الميزة يمكن لمستخدمي آيفون تحميل أحدث إصدار من واتساب من خلال متجر App Store، ويمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تحميل أحدث إصدار من التطبيق عبر متجر جوجل بلاي.