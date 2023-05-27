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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتستخدم واتساب.. إزاي تكشف أي حد عامل خاصية إخفاء الأون لاين

واتساب
واتساب

يمتلك تطبيق واتساب العديد من مزايا الخصوصية لتحسين تجربة المستخدم وخصوصيته على المنصة، ولعل آخرها هي ميزة إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت أو ما يعرف بـ إخفاء آخر ظهور في الواتساب.

ازاي تكشف أي حد عامل خاصية إخفاء الأون لاين في واتساب


لمنع المتطفلين من معرفة وقت تواجدك على واتساب، أو حالة اتصالك بالإنترنت أثناء الدردشة مع الآخرين، يتيح لك واتساب بـ إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت عندما تستخدم التطبيق لن يتمكن الأشخاص المزعجين الذين لديهم رقم هاتفك من رؤية حالة اتصالك أو ميزة “متصل الآن” على واتساب.

 

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وعلى الجانب الآخر، مع طرح الميزة الجديدة في الإصدار المستقر الخاص بـ واتساب بشكل عام على جميع مستخدميه البالغ عددهم أكثر من ملياري شخصا حول العالم، أصبح الجميع يستخدمها لإخفاء نشاطهم الأخير المرئي للحفاظ على خصوصيتهم أو لأسباب أخرى، مما يدفع البعض للبحث عن طريقة للتحقق من آخر ظهور لشخص ما أو متي آخر مرة شوهد على واتساب.

ولحسن الحظ، توجد عدة طرق تمكنك من معرفة آخر ظهور على واتساب لأي شخص أو إذا كان متصلا على التطبيق، وللتأكد من إذا كان هذا الشخص قد قام بتمكين خاصية إخفاء الأون لاين أم لاء، يمكنك استخدام بعض البرامج الخارجية، والتي ستكشف لك  أي حد عامل خاصية إخفاء الأون لاين.

لذا إذا كنت يائسا من معرفة أن الشخص متصل في واتساب، أو يخفي ظهور له،  سنوضح لك فيما يلي طرق سهلة لـ معرفة أن الشخص متصل في واتساب:

أسهل طريقة لمعرفة أن الشخص متصل في واتساب

على متجر جوجل بلاي توجد العديد من التطبيقات التي يمكنها مساعدتك على معرفة آخر ظهور لشخص ما على واتساب أو حتى لو كان قد قام بـ إخفاء حالة متصل الآن أيضا، ومن بين أفضل هذه التطبيقات ما يلي:

- تطبيق W Lest Seen:

يتيح لك تطبيق W Lest Seen، مراقبة آخر ظهور لأي جهة اتصال على واتساب حتى لو كان مالكها قد قام بحظرك، بالإضافة إلى تنبيهك في حال استخدامه لتطبيق واتساب من خلال إشعار يظهر بمجرد دخوله إلى حسابه على التطبيق.

تطبيق W Lest Seen

وذلك إلى جانب، مراقبة جميع الأرقام الغير مسجلة بدفتر العناوين الخاص بك، كما يوفر لك قائمة بجميع الأوقات التي كان فيها الشخص الذي تراقب أون لاين على التطبيق، بالإضافة إلى مدة كل جلسة كان فيها نشطا، فقط اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بتنزيل تطبيق W Last Seen: Online Status من متجر جوجل بلاي وتثبيته على هاتفك.

الخطوة الثانية: افتح تطبيق W Lest Seen على هاتفك الأندرويد.

الخطوة الثالثة: انقر على أيقونة الإعدادات في أعلى الصفحة الرئيسية لتطبيق W Lest Seen.
الخطوة الرابعة: قم بتفعيل خيار Online Notification لتلقي تنبيهات عند دخول الشخص الذي تراقبه إلى حساب في واتساب.
الخطوة الخامسة: انقر على خيار Ofline Notification لتلقي إشعارا يفيد بأن الشخص قد خرج من واتساب.
الخطوة السادسة: بمجرد تفعيل هذه بالخيارات، قم بإدخال رقم الشخص الذي تريد مراقبته، وستظهر لك أعلى شاشة الهاتف إشعارات كلما دخل الشخص الى واتساب أو خرج منه، إلى جانب معرفة حالة اتصاله وآخر ظهور له.

واتساب إخفاء الأون لاين خفاء حالة الاتصال آخر ظهور متصل الآن

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