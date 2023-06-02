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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتجنب الكتابة.. شارك Voice Notes على استوري واتساب

واتساب
واتساب

أعلن واتساب WhatsApp عن خاصية المعروفة باسم الحالة Status، التي تم تقديمها خلال عام 2017، كـ ميزة منافسة لوظيفة القصص Stories بتطبيق سناب شات، وتلقت عددا من التحديثات لجعلها أكثر فائدة للمستخدمين، وتتمثل أحدث الإضافات في القدرة على إنشاء الملاحظات الصوتية كتحديثات الحالة.

استورى بصوتك على واتساب

وفي شهر فبراير الماضي، أعلن تطبيق المراسلة الأشهر واتساب، عن دعم ميزة الحالة الصوتية ضمن النظام الأساسي للخدمة، والتي تمكن المستخدمين من تسجيل ومشاركة الرسائل الصوتية لمدة تصل إلى 30 ثانية كتحديثات الحالة.

 

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ويوفر خيار تسجيل الملاحظات الصوتية لمسة شخصية أكثر لتحديثات الحالة ويعمل كخيار مناسب لأولئك الذين يفضلون عدم كتابة أو استخدام الوسائط، وتتوفر ميزة الحالة الصوتية على تطبيق واتساب على هواتف أندرويد وآيفون.

ويمكن لمستخدمي واتساب نشر ومشاركة التسجيلات الصوتية بالإضافة إلى حالات الفيديو والصور والنص التقليدية، ولمعرفة كيفية نشر حالة صوتية على واتساب تابع قراءة السطور التالية.


كيفية نشر حالة صوتية على واتساب

تتيح ميزة حالة الصوت للمستخدمين نشر تسجيلات صوتية قصيرة كحالات، يمكن أن تصل مدة هذه التسجيلات إلى 30 ثانية، وسيتم مشاركتها مع جهات اتصالك ضمن تبويب الحالة حتى تقوم بإزالتها، أو تنتهي صلاحيتها بعد 24 ساعة، ويمكنك نشر صوت على حالة واتساب الخاصة بك باتباع الخطوات البسيطة التالية:
1. على شاشة واتساب الرئيسية الخاصة بك وحدد علامة تبويب الحالة Status.
2. في الجزء السفلي من شاشة الحالة، انقر فوق رمز القلم الرصاص الذي سيظهر ويختفي عدة مرات بمجرد وجودك بالتبويب.
3. اضغط على أيقونة الميكروفون.
4. سجل حالة الصوت الخاصة بك.
5. بمجرد الانتهاء من التسجيل، انقر فوق رمز السهم لنشر حالة الصوت الخاصة بك.
6. سيتم بعد ذلك نشر حالة الصوت الخاصة بك ومشاركتها مع جهات اتصالك إذا كنت لا ترغب في مشاركتها مع جميع جهات الاتصال الخاصة بك، فتأكد من إخفاء حالة واتساب الخاصة بك من جهات اتصال محددة.

نشر حالة صوتية على واتساب
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