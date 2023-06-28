عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مع تجاوزه 200 مليون مستخدم.. واتساب Business يقدم مزايا جديدة

واتساب بيزنس
واتساب بيزنس

أعلنت شركة ميتا Meta الأمريكية، عن أن تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business، المصمم خصيصا للشركات الصغيرة، قد تجاوز عدد مستخدميه 200 مليون مستخدم نشط شهريا.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، شهد إصدار الأعمال من تطبيق الدردشة واتساب، ارتفاعا كبيرا من 50 مليون مستخدم في عام 2020، ليصل إلى أكثر من 200 مليون مستخدم في 2023، وهي قفزة كبيرة بمقدار أربعة أضعاف خلال السنوات الثلاثة الماضية.

 

احذر من الهاكرز.. طريقتان لتعرف إذا كان واتساب مراقب أو تتعرض للتجسس

واتساب يقدم ميزتين جديدتين لإصدار Windows.. تعرف عليهما

 

وبينما تواصل الشركة "عامها من الكفاءة"، أطلقت "ميتا" أيضا ميزات جديدة لرواد تطبيق واتساب بيزنس، مثل تسهيل لإنشاء الإعلانات وخدمة الرسائل المخصصة لمستخدمي WhatsApp Business.

إنشاء إعلانات بدون حساب فيسبوك

قالت “ميتا” إنه اعتبارا من اليوم، سيتمكن مستخدمي واتساب بيزنس، من إنشاء إعلانات click-to-WhatsApp، التي تنقر على منصة التراسل الفوري بدون حساب فيسبوك، بالإضافة إلى طرق جديدة للتواصل مع العملاء بشكل أكثر كفاءة.

وفي منشور على مدونة واتساب، قالت "ميتا" إنها ستتيح قريبا للعديد من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم، التي تدير عملياتها بالكامل على تطبيق واتساب بيزنس، إنشاء وشراء ونشر الإعلانات الخاصة بمنتجاتهم على منصة فيسبوك أو إنستجرام، مباشرة داخل تطبيق WhatsApp Business." .

وبعبارة أخرى، كل ما يحتاجه المستخدمون هو عنوان بريد إلكتروني وطريقة دفع للبدء في استخدام الميزة، وفي السابق، كان يتعين لمستخدمي واتساب بيزنس من الشركات أن يكون لديها حسابا على فيسبوك لنشر إعلاناتها.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للبائعين إنشاء وشراء ونشر إعلانات على فيسبوك وإنستجرام مباشرة من داخل تطبيق واتساب بيزنس.

وقال واتساب، إن ميزة إنشاء الإعلانات الجديدة هذه "هي واحدة من أقوى الطرق لجذب العملاء المحتملين لمراسلتهم على واتساب، مما سيفتح فرصا جديدة للشركات الصغيرة التي تستخدم واتساب فقط والتي تحتاج إلى طريقة أبسط لبدء الإعلان".

إنشاء إعلانات بدون حساب فيسبوك

تمكين الشركات من الوصول إلى المزيد من المستخدمين

أضافت "ميتا" أيضا، ميزة مدفوعة داخل تطبيق WhatsApp Business، حيث سيكون لدى الشركات الصغيرة خيار إرسال رسائل مخصصة إلى عملائها، مثل: تذكيرات المواعيد، والتحديثات الخاصة بعروض العطلات لعملائها مقابل رسوم، ولم تشارك الشركة تفاصيل الأسعار، حيث قالت مالكة واتساب إنها ستبدأ في اختبار الميزة "قريبا".

وتشير لقطات الشاشة التي شاركتها الشركة إلى أن الشركات التي تستخدم تطبيق واتساب بيزنس للتواصل مع عملائها، ستكون قادرة على إرسال رسائل مختلفة إلى قوائم عملاء مختلفة، على سبيل المثال، يمكن للبائع إرسال رمز خصم إلى عملاء جدد باستخدام زر الشراء.

وبدلا من الاضطرار إلى إرسال نفس الرسالة يدويا إلى العديد من العملاء، ستمنح هذه الميزة الجديدة للشركات القدرة على إرسال رسائل شخصية مع اسم العميل وأزرار الحث على اتخاذ إجراء قابلة للتخصيص لقوائم عملاء محددة مثل تلك التي تحمل تصنيفا محددا، مثل "عملاء VIP" أو "عملاء جدد".

و كما أشار واتساب في منشور المدونة، إلى أنه سيتعين على مستخدمي الأعمال الدفع مقابل استخدام هذه الميزة، قائلا: "سيكون لدينا المزيد من التفاصيل لمشاركتها في المستقبل".
 

تمكين الشركات من الوصول إلى المزيد من المستخدمين
واتساب واتساب بيزنس WhatsApp Business ميتا فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

أول يوم العيد.. مصرع شاب صغير السن صعقًا في مغسلة بالوادي الجديد

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

خبير تحكيمي يُفجّر مفاجأة بشأن هدف الزمالك الأول أمام المحلة

سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023.. موعد استقبال الزائرين

موضوعات متعلقة

من غير حظر.. كيف تمنع الغرباء من رؤية حسابك على فيسبوك

بعد التحديث الجديد.. اعرف إزاي تخفي قائمة متابعيك على إنستجرام

وحش الفئة المتوسطة من Oppo.. سعر ومواصفات هاتف أوبو رينو 6 في مصر

خصم 15% على جوال سامسونج جالاكسي A04s

بدون رقم هاتف أو إيميل.. حيلة ذكية لـ إنشاء حساب فيسبوك لأول مرة

احذر .. برنامج أندرويد يتجسس عليك ويسرق رسائل واتساب

لو بتفكر تشترى.. أفضل موبايل في حدود 9000 جنيه لعام 2023

OPPO Watch 3.. أرخص ساعة ذكية من أوبو

ترشيحاتنا

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك| شاهد

إيرادات الأفلام في وقفة عيد الأضحى.. كريم عبد العزيز الأول وأحمد فهمي يلاحقه

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا .. تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع أمام مالي الليلة

منافس المنتخب الأولمبي.. نقاط قوة مالي في كأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الخروف؟

بعد الفتة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الجنزبيل بالليمون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فشة الخروف؟

خطوات تنظيف سقط اللحوم وفوائده

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ