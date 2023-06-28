مع تجاوزه 200 مليون مستخدم.. واتساب Business يقدم مزايا جديدة

أعلنت شركة ميتا Meta الأمريكية، عن أن تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business، المصمم خصيصا للشركات الصغيرة، قد تجاوز عدد مستخدميه 200 مليون مستخدم نشط شهريا.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، شهد إصدار الأعمال من تطبيق الدردشة واتساب، ارتفاعا كبيرا من 50 مليون مستخدم في عام 2020، ليصل إلى أكثر من 200 مليون مستخدم في 2023، وهي قفزة كبيرة بمقدار أربعة أضعاف خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وبينما تواصل الشركة "عامها من الكفاءة"، أطلقت "ميتا" أيضا ميزات جديدة لرواد تطبيق واتساب بيزنس، مثل تسهيل لإنشاء الإعلانات وخدمة الرسائل المخصصة لمستخدمي WhatsApp Business.

إنشاء إعلانات بدون حساب فيسبوك

قالت “ميتا” إنه اعتبارا من اليوم، سيتمكن مستخدمي واتساب بيزنس، من إنشاء إعلانات click-to-WhatsApp، التي تنقر على منصة التراسل الفوري بدون حساب فيسبوك، بالإضافة إلى طرق جديدة للتواصل مع العملاء بشكل أكثر كفاءة.

وفي منشور على مدونة واتساب، قالت "ميتا" إنها ستتيح قريبا للعديد من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم، التي تدير عملياتها بالكامل على تطبيق واتساب بيزنس، إنشاء وشراء ونشر الإعلانات الخاصة بمنتجاتهم على منصة فيسبوك أو إنستجرام، مباشرة داخل تطبيق WhatsApp Business." .

وبعبارة أخرى، كل ما يحتاجه المستخدمون هو عنوان بريد إلكتروني وطريقة دفع للبدء في استخدام الميزة، وفي السابق، كان يتعين لمستخدمي واتساب بيزنس من الشركات أن يكون لديها حسابا على فيسبوك لنشر إعلاناتها.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للبائعين إنشاء وشراء ونشر إعلانات على فيسبوك وإنستجرام مباشرة من داخل تطبيق واتساب بيزنس.

وقال واتساب، إن ميزة إنشاء الإعلانات الجديدة هذه "هي واحدة من أقوى الطرق لجذب العملاء المحتملين لمراسلتهم على واتساب، مما سيفتح فرصا جديدة للشركات الصغيرة التي تستخدم واتساب فقط والتي تحتاج إلى طريقة أبسط لبدء الإعلان".

إنشاء إعلانات بدون حساب فيسبوك

تمكين الشركات من الوصول إلى المزيد من المستخدمين

أضافت "ميتا" أيضا، ميزة مدفوعة داخل تطبيق WhatsApp Business، حيث سيكون لدى الشركات الصغيرة خيار إرسال رسائل مخصصة إلى عملائها، مثل: تذكيرات المواعيد، والتحديثات الخاصة بعروض العطلات لعملائها مقابل رسوم، ولم تشارك الشركة تفاصيل الأسعار، حيث قالت مالكة واتساب إنها ستبدأ في اختبار الميزة "قريبا".

وتشير لقطات الشاشة التي شاركتها الشركة إلى أن الشركات التي تستخدم تطبيق واتساب بيزنس للتواصل مع عملائها، ستكون قادرة على إرسال رسائل مختلفة إلى قوائم عملاء مختلفة، على سبيل المثال، يمكن للبائع إرسال رمز خصم إلى عملاء جدد باستخدام زر الشراء.

وبدلا من الاضطرار إلى إرسال نفس الرسالة يدويا إلى العديد من العملاء، ستمنح هذه الميزة الجديدة للشركات القدرة على إرسال رسائل شخصية مع اسم العميل وأزرار الحث على اتخاذ إجراء قابلة للتخصيص لقوائم عملاء محددة مثل تلك التي تحمل تصنيفا محددا، مثل "عملاء VIP" أو "عملاء جدد".

و كما أشار واتساب في منشور المدونة، إلى أنه سيتعين على مستخدمي الأعمال الدفع مقابل استخدام هذه الميزة، قائلا: "سيكون لدينا المزيد من التفاصيل لمشاركتها في المستقبل".

