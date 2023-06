احذر من الهاكرز.. طريقتان لتعرف إذا كان واتساب مراقب أو تتعرض للتجسس

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، من أكثر تطبيقات الدردشة استخداما حول العالم، ونظرا لأن أكثر من ملياري يستخدمه، يؤدى ذلك إلى عواقب وخيمة مثل تجسس قراصنة الإنترنت على جميع محادثات التطبيق.

يستغل مجرمي الإنترنت، الأخطاء المفترضة في تطبيق واتساب نفسه أو حتى في نظام التشغيل للتجسس على مستخدمي تطبيق الدردشة الشهير، وبالإضافة إلى ذلك يمكنهم أيضا استخدام التطبيقات والبرامج الحديثة للوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بهواتف المستخدمين دون علمهم، إليك حيلتين لمعرفة ما إذا كان واتساب يتجسس عليك باستخدام الميكروفون أو الكاميرا دون علمك.

شخص يتجسس عليك عبر واتساب دون علمك

1. ابحث عن النقطة البرتقالية أو الخضراء في شاشة هاتفك:

ستساعدك النصيحة الأولى في اكتشاف ما إذا كان واتساب أو أي تطبيق آخر، لديه وصولا غير مصرح به إلى الميكروفون أو كاميرا هاتفك في أي وقت، في كل مرة يستخدم فيها تطبيق ما ميكروفون هاتف أندرويد الخاص بك، تظهر نقطة برتقالية في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة وعندما تقوم بتنشيط الكاميرا تظهر النقطة باللون الأخضر.

وبالتالي، عند فتح الميكروفون عبر تطبيق واتساب على سبيل المثال، يجب أن ترى النقطة الخضراء، وإذا تم فتح الكاميرا فستظهر النقطة باللون الأخضر، إذا كنت لا تقوم باستخدام الميكروفون أو الكاميرا على واتساب ولكنك ترى تلك النقاط التحذيرية إذا فهناك من يتجسس عليك باستخدام تطبيق واتساب.

2. اذهب إلى سجل الوصول إلى الكاميرا أو ميكروفون التطبيق:

تستخدم الحيلة السابقة لمعرفة إمكانية الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون في الوقت الفعلي، ولكنها غير صالحة إذا كان ما نريده هو معرفة عدد المرات التي استخدمت فيها هذه العناصر في الساعات القليلة الماضية وفي أي وقت.

لمعرفة ذلك، افتح تطبيق الإعدادات settings على هاتفك> ثم انقر على خيار "الأمان والخصوصية" security and privacy> ثم "الخصوصية" Privacy> ثم "عرض جميع الأذونات" See all permissions> بمجرد الدخول إلى هذا الخيار، انتقل إلى علامة التبويب "التطبيقات" Applications> ثم حدد واتساب WhatsApp.

ألقِ نظرة على جميع الأوقات التي استخدم فيها واتساب الميكروفون أو الكاميرا وفكر ما إذا كنت أنت من قام بذلك أم لا، في الحالة الأخيرة، ضع في اعتبارك خيار سحب وصولك داخل صفحة الخصوصية، في مدير الأذونات، وقم بالإبلاغ عما حدث وحتى قم بإلغاء تثبيت التطبيق.