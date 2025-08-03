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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد انطلاقه والحد أدنى والأماكن الشاغرة | دليل شامل

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد انطلاقه والحد أدنى والأماكن الشاغرة | دليل شامل
تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد انطلاقه والحد أدنى والأماكن الشاغرة | دليل شامل
عبد العزيز جمال

تنطلق المرحلة الثانية لـ تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي علوم ورياضة وأدبي  يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس، وتستمر عملية تسجيل الرغبات حتى يوم الأحد 10 أغسطس، وفقًا لما أعلنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي تم فيه إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025 لطلاب شعبة علمي علوم بواقع 220 درجة بنسبة 68.75%، ولطلاب الشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 64.06%.

وتأتي هذه المرحلة بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، والذي انتهى مساء السبت 2 أغسطس عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

إجمالي الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2025

يبلغ عدد الطلاب المقرر مشاركتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2025 من النظام الحديث نحو 283 ألفًا و48 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 246,642 طالبًا في الشعبة العلمية، و36,406 طلاب في الشعبة الأدبية.

بينما يشارك من النظام القديم 4,270 طالبًا، ليصل إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحله الثانيه 2025 إلى 287,318 طالبًا وطالبة.

تفاصيل نتائج تنسيق المرحلة الأولى

أظهرت نتائج المرحلة الأولى أن عدد الطلاب المتقدمين من النظامين الحديث والقديم بلغ 92,966 طالبًا، تم قبول 92,965 منهم، بينما تم استنفاد رغبات طالب واحد فقط. 

وشملت الترشيحات 92,436 طالبًا في الكليات الجامعية، و529 طالبًا في المعاهد العليا التابعة للوزارة.

تنسيق المرحله الثانيه 2025 يفتح أبواب الأمل لآلاف الطلاب

تمثل تنسيق المرحله التانيه فرصة مهمة لعدد كبير من الطلاب الذين لم يُتاح لهم الالتحاق بكليات القمة خلال المرحلة الأولى.

 ومع انخفاض الحدود الدنيا مقارنة بالمرحلة الأولى، تتسع خيارات الكليات المتاحة، خاصة في القطاعات العلمية والأدبية مثل كليات التجارة، والآداب، والتربية، وتنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2025 الذي يُتوقع أن يشهد إقبالًا كبيرًا هذا العام.

تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي علوم

تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي علوم يشمل كليات مثل التمريض، والعلوم، والزراعة، بالإضافة إلى كليات الحاسبات والمعلومات في بعض الجامعات الإقليمية، وكذلك كليات التربية بنوعيها (علمي وأدبي)، وهي من الخيارات المهمة التي تشهد منافسة بين الطلاب.

تنسيق المرحله الثانيه يفتح المجال للتنسيق الإلكتروني من المنازل

يمكن لجميع الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة تسجيل رغباتهم بسهولة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني باستخدام الرقم السري والرقم القومي، دون الحاجة للذهاب إلى معامل الحاسبات بالجامعات. 

https://tansik.digital.gov.eg/application/ 

وتتاح خدمات الدعم الفني والإرشاد في عدد من الجامعات للمساعدة في تسجيل الرغبات بالشكل الصحيح.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحله الثانيه

  1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي https://tansik.digital.gov.eg/application/ 
  2. إدخال رقم الجلوس والرقم السري
  3. اختيار الكليات والمعاهد بالترتيب حسب الرغبة
  4. مراجعة البيانات والضغط على "حفظ"

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2025

تشمل الكليات المتاحة في تنسيق المرحله الثانيه 2025 كليات مميزة في أغلب الجامعات، مثل كليات التجارة، والتربية، والآداب، والسياحة والفنادق، والحقوق، والخدمة الاجتماعية، وتنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2025 الذي سيظهر في عدد من الجامعات خارج نطاق المرحلة الأولى، مما يمنح فرصة لطلاب المرحلة الثانية لدراسة تخصصات مطلوبة في سوق العمل.

1- قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي علوم ورياضة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   نظام حديث.

2- قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2025 أدبي اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

دعت وزارة التعليم العالي جميع الطلاب إلى تحري الدقة في تسجيل الرغبات وعدم الاعتماد على التنسيق المتوقع فقط، مع ضرورة مراجعة الحدود الدنيا للكليات في العام الماضي، والتأكد من ترتيب الرغبات بما يتوافق مع الميول والمجموع والمؤشرات العامة للقبول.

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