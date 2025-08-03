وزير التعليم العالي يكشف عن الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى للقبول بالطب البشري العام الحالي وصل إلى نسبة 93.12%، اي أن الحد الأدنى حدث له انخفاض مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن الحد الأدنى لطب الأسنان انخفاض العام الحالي ليصل إلى 92.65% والعلاج الطبيعي يصل إلى 92.03% والصيدلة تصل إلى 91.87%.

وأكد على أن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في شعبة علمي علوم، في كليات الطب البيطري والنظام الحديث والعلوم والزراعة والذكاء الاصطناعي وحاسبات ومعلومات والتمريض.

ولفت إلى أن الهندسة وصلت نسبتها إلى 98.84%، والتخطيط العمراني وصل إلى 88.75% ، وهناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في شعبة الرياضيات في كليات الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والذكاء الاصطناعي والمعاهد الهندسية العليا.

وأكد على أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في كليات التربية وحقوق وأداب وتربية نوعية وسياحة وفنادق واقتصاد منزلي وكليات علوم الرياضة وخدمة اجتماعية ودار العلوم وكليات التربية للطفولة المبكرة.