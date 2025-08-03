طالبة ثانوية عامة حاصلة على 24%: الخط مش خطي والإجابات مش بتاعتي| والتعليم تكذبها

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد انتشار منشور على فيس بوك منسوب لطالبة ثانوية عامة تدعى آمنة رمضان بهنساوي محمد (نظام قديم)، زعمت خلاله أنها اكتشفت من خلال تظلمات الثانوية العامة 2025 التلاعب في أوراقها واختفاء اجاباتها ، حيث قالت :لقيت ورقتي في اللغة العربية والإنجليزي (المقالي) فاضيين تمامًا ، وباقي الامتحانات لاقيت ورق الاسئلة المقالية مش خطي نهائي، باستثناء ورقة واحدة فقط وهي الجيولوجيا، وكنت جايبة فيها 3.5 من 4 ، وبالنسبة لورق البابل شيت، لقيت فيه إكسات، وأسئلة مش محلولة، وأسئلة محلول فيها إجابتين، ودا أثبتلي بردو إنه مش ورقي لإني ما كنتش بعمل إكسات نهائي في الامتحانات لإني كنت بتأكد من الإجابات الأول وبنقل علشان ما أعملش إكس خوفًا من حدوث أي مشكلة في التصحيح.

وأضافت الطالبة :الورق اللي اتعرض عليا في التظلمات مش ورقي، والخط مش خطي، والإجابات مش إجاباتي ، وأطالب بحقي في التحقيق والمراجعة، واسترجاع ورقي الحقيقي مش أكتر ، وأناشد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والنائب العام والمسؤولين في الإدارة العامة للإمتحانات بسرعة التدخل والتحقيق في اللي حصل، ومراجعة الكشوف وأوراق الحضور والتوقيعات باللجنة.

وأوضحت الطالبة أن درجاتها في نتيجة الثانوية العامة 2025 كالتالي :

١٠ في اللغة العربية.

٢ في الفيزياء.

١٠ في الكيمياء.

٨ في الأحياء.

٤ في الإنجليزي.

أول رد من وزارة التربية والتعليم

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما كتبته الطالبة المذكورة في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مؤكدةً أن كل ادعاءات الطالبة كاذبة ولا اساس لها من الصحة

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: أنه بفحص أوراق إجابات الطالبة آمنة رمضان بهنساوي، تبين أنها وقعت على محضر رسمي بخط يدها يفيد بأنها تركت إجابة الأسئلة المقالية فارغة من أي إجابة ووقعت على الإقرار دون إجبار من أحد وبمحض إرادتها وهذا مثبت في الكنترول الذي تتبعه الطالبة ، كما تم التأكد من أن توقيعها مطابق تماما لطريقة توقيعها على بياناتها في جميع الأوراق التي تخص باقي المواد المدون عليها اسم الطالبة بخط يديها.

وقال المصدر لصدى البلد : إن الطالبة كتبت في ملاحظات التظلم أنها اطلعت على ورقة الإجابة، وقالت إن البيانات الموجودة أعلى ورقة الإجابة تخصها لكن الإجابات لا تخصها، وهو كلام كاذب ، حيث أن ورقة البابل شيت و الأسئلة المقالية يدون فيها بيانات الطالب وأسفلها الإجابات، أي أن البيانات والإجابات في ورقة واحدة ولا يتم قص الورقة قبل التصحيح، وهو ما ينفي جميع ادعاءات الطالبة المذكورة.