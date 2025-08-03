الجارحي: إرادة مصر وشعبها أقوى من الحصار... "غزة عمرها ما هتكون لوحدها"

شاركت مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة النائب محمد الجارحي أمين صندوق التحالف والرئيس التنفيذي والأمين العام للمؤسسة، في قافلة المساعدات الإغاثية رقم "11" التي أطلقها التحالف الوطني اليوم؛ لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وذلك في إطار استمرار الجهود الشعبية والوطنية لدعم الشعب الفلسطيني.

وأعرب النائب محمد الجارحي عن تشرفه بالمشاركة في هذه القافلة، مؤكدا أن التحالف الوطني يقدم نموذجا في التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة في دعم الشعب الفلسطيني بما يعكس الالتزام الإنساني المصري تجاه أهالينا في القطاع، مشيرا إلى أن 80% من المساعدات التي دخلت إلى غزة جاءت من مصر، مستغربا من حملة التشويه التى تحاول التقليل من هذا الدور المصري.

ونوه الجارحي بأن التحالف الوطني منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة يواصل دوره بتقدم المساعدات التي تحمل الاحتياجات الأساسية للأشقاء وقام بتسيير أكثر من 3127 شاحنة محملة بنحو 63 ألف طن مساعادات، وسنواصل إرسال المساعدات بشكل دوري حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي وفتح المعابر التي أغلقها الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا أن المساعادات التي يرسلها المجتمع المدني المصري ومؤسسات الدولة هي التزام وطني وإنسانيو تاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه القضية في قلب كل مصري ولم نتوان يوما عن دعمها ولن نساوم على حق الشعب الفلسطيني.

وأكد الجارحي أن قافلة المساعدات اليوم التي شاركت بها 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف وتضم 200 شاحنة ليس مجرد قافلة مساعدات وإنما رسالة حب وتضامن من مصر حكومة وشعبا وقيادة بدعم القضية الفلسطينية والتصدي لأي محاولة لتصفيتها ورفض مخططات التهجير أو أية مشروعات تحاول تفريغ القضية الفلسطينية من مضمون.

ولفت إلى أن مؤسسة الجارحي تشارك في دعم غزة بداية من القافلة الأولى وحتى القافلة رقم 11، وستواصل هذا الدور بالتعاون مع التحالف الوطني، مشيرا إلى أن مؤسسة الجارجي قدمت نحو 100 شاحنة مساعدات لأهلنا في قطاع غزة بمشاركة المئات من الشباب المتطوعين.

وأوضح الجارحي أن مصر تعمل في كل الاتجاهات الإنسانية والدبلوماسية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحل قضيته العادلة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن مصر تقوم بهذا الدور التاريخي منذ عقود وقدمت الكثير للفضية الفلسطينية بدون أي مزايدات، مشددا على أن إرادة مصر دائما أقوى من أي حصار، وغزة لن تكون أبدا بمفردها

وأشاد الجارحي بمواصلة الدولة المصرية إدخال المساعدات لغزة بريا، فضلا عن أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية تنفيذا لتوجيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن كل هذه التحركات رسالة واضحة بأن مصر لم ولن تقف صامته أمام سياسية التجويع التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.