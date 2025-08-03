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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى زمزم: القافلة الـ11 لغزة تنطلق بدعم التحالف الوطني و250 ألف متطوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال الدكتور مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ  القافلة الحالية التي انطلقت لدعم الأشقاء في قطاع غزة تمثل القافلة ال11  يطلقها التحالف، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات التي وصلت خلال الأشهر الماضية قبل إغلاق المعابر من الجانب الإسرائيلي تجاوز 63 ألف طن من المواد الإغاثية والغذائية. 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه القوافل تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التحالف الوطني ورؤساء المؤسسات المشاركة، وأن الدعم مستمر خلال الأسابيع القادمة لتغطية جميع احتياجات المواطنين في قطاع غزة، معربًا عن أمله في تسهيل عملية إدخال المساعدات وعدم عرقلتها من الجانب الآخر.

وتابع، أنّ الشاحنات المرسلة ضمن القافلة تحتوي على مواد غذائية معلبة، وألبان للأطفال، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن جميع المواد تم إعدادها بناءً على رصد دقيق للاحتياجات من قبل الجهات السيادية المصرية، ويتم تنسيق كامل لقواعد البيانات بين المؤسسات المشاركة في التحالف الوطني لضمان توفير كل ما هو مطلوب على الأرض.

وأشار زمزم إلى أن هناك أكثر من 250 ألف متطوع من الشباب المصري يعملون خلف الكواليس في تعبئة وتغليف المساعدات، حيث يتم اختيار أجود المنتجات الغذائية والدوائية ومراجعة تواريخ صلاحيتها والتأكد من جودتها وفق اشتراطات دقيقة تتعلق بسلامة المنتج وتيسير عبوره عبر المعابر. 

وأكد أن المساعدات التي طال انتظارها لأكثر من 100 م أمام المعابر يتم فحصها مجددًا واستبدال أي منتج اقترب من انتهاء صلاحيته لضمان وصول مساعدات آمنة وسليمة للأشقاء في غزة، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على المؤسسات المشاركة.

التحالف الوطني قطاع غزة المنتجات الغذائية

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