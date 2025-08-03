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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد آدم: الاتحاد الدولي للبوتشيا أشاد بتنظيم مصر للبطولة الإفريقية

البوتشيا
البوتشيا
ياسمين تيسير

أكد الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري للبوتشيا، أن الاتحاد الدولي للعبة أشاد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم بكوريا 2026، والتي استضافتها مصر، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

كشف أحمد آدم أنه تلقى إشادة واسعة من الاتحاد الدولي للعبة، بتنظيم البطولة ووجهوا الشكر لكافة اللجان وعلى رأسها لجنة المتطوعين، مشددًا أن الاتحاد الدولي أشاد أيضًا بالحكام الجدد، حيث شهدت البطولة مشاركة 8 حكام محليين في إدارة المنافسات، وهو ما نال استحسان الجميع بما قدموه من أداء مميز.

صالة الدكتور حسن مصطفى، تعتبر المكان الأمثل لأي بطولة تخص رياضة البوتشيا، لأنها تجمع بين أماكن للمنافسة وأماكن للتدريب وأماكن للإقامة، مما يوفر الكثير ويجعله مناسبًا للاعبي البوتشيا.

تابع آدم أنه لم يلتق أي شكوى من أي وفد من وفود الدول المشاركة، معربًا عن سعادته بذلك لأنه يعكس نجاح تنظيم البطولة بالشكل اللائق الذي يليق بسمعة مصر، موجهًا الشكر لوزارة الشباب والرياضة على الدعم الكبير الذي تتلقاه اللعبة دائمًا.

أردف آدم أن المنافسات في قارة إفريقيا أصبحت صعبة للغاية، وشهدت البطولة تنافس كبير وواضح ويعكس مدى تطور اللعبة في القارة الإفريقية، ولكن على الرغم من ذلك حققت مصر نتائج مميزة سواء في منافسات الفردي أو الزوجي.

ووجه آدم رسالة خاصة إلى لاعبي منتخب مصر، أنهم كانوا على قدر المسؤولية، مشددًا: «انتوا عملتوا اللي عليكوا، احنا طماعين دايما أننا نكسب ميداليات أكتر لكن انتوا عملتوا اللي عليكوا وزيادة».

زاد آدم أن المنتخب يتطور ونتائجه تتطور أيضًا حيث أن عمر المشاركات الدولية لمنتخب مصر بدأ منذ 2022، ومع ذلك يحقق المنتخب نتائج جيدة بأقل الإمكانيات، حيث أحرز الفراعنة في أول بطولة دولية لهم 3 ميداليات، وفي البطولة الثانية أحرز 8 ميداليات في مجمل المنافسات، أما البطولة الحالية أنهينا الحدث القاري بـ11 ميدالية وهو إنجاز كبير للفراعنة.

وناشد آدم في ختام تصريحاته، الرعاة ورجال الأعمال بالاهتمام بدعم اللاعبين، حيث أن أدوات اللعبة باهظة الثمن.

وتوج المنتخب الوطني بـ11 ميدالية متنوعة، حيث حصل على 8 ميداليات في منافسات الفردي، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات، وتوج بذهبيتين في منافسات الزوجي، فيما حصل على ميدالية برونزية في منافسات الفرق.

ويأتي إسناد البطولة الأفريقية إلى الاتحاد المصري للبوتشيا برئاسة الدكتور أحمد آدم، بسبب ثقة الاتحاد الدولي في قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات بنجاح كعادتها دائمًا في جميع الأحداث القارية والدولية.

جدير بالذكر أن البوتشيا هي رياضة بارالمبية، تتطلب مهارة في التحكم العضلي والدقة، وتُمارس من وضعية الجلوس، والهدف هو رمي الكرات الجلدية (الحمراء أو الزرقاء) بالقرب من كرة بيضاء صغيرة تسمى "الجاك"، ويتنافس اللاعبون في فرق (فردي، زوجي، أو فرق) لتسجيل أكبر عدد من النقاط عن طريق وضع كراتهم بالقرب من "الجاك".

بوتشيا صدي البلد الاتحاد المصري للبوتشيا

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