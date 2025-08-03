لوكمان يفتح النار على أتالانتا: وعود مكسورة ورفض غير عادل لعرض إنتر ميلان

أطلق النجم النيجيري أديمولا لوكمان، جناح أتالانتا الإيطالي، هجومًا حادًا على إدارة ناديه، متهمًا إياها بعرقلة انتقاله إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم تلقي عرض رسمي بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني، أكد أنه يفي بالشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الطرفين للسماح برحيله.

لوكمان، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ أتالانتا بتسجيله "هاتريك" حاسم في نهائي الدوري الأوروبي 2024 أمام باير ليفركوزن، عبّر في بيان مطول عن خيبة أمله مما وصفه بـ"المعاملة غير اللائقة" من قبل إدارة النادي، مشيرًا إلى أنه قدّم كل ما لديه خلال السنوات الثلاث التي قضاها في بيرجامو، كلاعب محترف وكشخص، وأنه يشعر بالحزن الشديد لاضطراره إلى التحدث علنًا.

وقال لوكمان في رسالته المؤثرة: "ارتديت قميص أتالانتا بفخر، وكنت دائمًا حريصًا على تمثيل هذا النادي وهذه المدينة بروح عالية وشغف صادق. الفوز بلقب الدوري الأوروبي في دبلن مع زملائي كان من أعظم اللحظات في مسيرتي، وسيبقى محفورًا في ذاكرتي إلى الأبد".

وأوضح الجناح الدولي النيجيري أن إدارة النادي كانت قد وعدته سابقًا بالسماح له بالمغادرة في حال تلقي عرض مناسب، لكنه فوجئ برفض عرض إنتر ميلان رغم تطابقه مع المعايير المتفق عليها، مضيفًا: "بعد أشهر من الوعود المكسورة، أشعر أنني لم أُعامل بالشكل اللائق، لا كلاعب ولا كإنسان. ولهذا لم يعد أمامي سوى الحديث علنًا، فقد قدمت رسميًا طلب انتقال من النادي".

كما توجه لوكمان برسالة خاصة إلى جماهير أتالانتا، معربًا عن أسفه لما وصلت إليه الأمور، ومؤكدًا أن العلاقة التي جمعته بالجماهير ستظل استثنائية، حيث قال: "إلى جماهير أتالانتا الرائعة، أنتم نبض هذا النادي، وأنا ممتن لكل دعم قدمتموه لي. يؤلمني أن تسير الأمور بهذا الاتجاه، لكن ما أطالب به هو فقط العدالة والاحترام. ستبقون دائمًا في قلبي".

لوكمان، الذي كان هدفًا لآرسنال في وقت سابق من هذا الصيف، سبق له اللعب في تشارلتون وأيفرتون وخاض تجارب إعارة مع فولهام وليستر سيتي، قبل أن ينتقل إلى لايبزيج ثم يحط رحاله في إيطاليا حيث تألق بقميص أتالانتا خلال المواسم الثلاثة الماضية.

تصريحات اللاعب تضع إدارة أتالانتا تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير، خصوصًا مع دخول الميركاتو مرحلته الحاسمة، في وقت يسعى فيه إنتر ميلان لتدعيم صفوفه بصفقة هجومية جديدة قبل انطلاق الموسم.