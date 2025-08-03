الغندور للجماهير: هل يعود وسام أبو علي مرة أخرى للدوري المصري؟

طرح الإعلامي خالد الغندور، سؤالا للجماهير بشأن عودة اللاعب وسام أبو علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور : "هل يعود وسام ابو علي مرة اخري للدوري المصري ".

وأكدت أحد المواقع الإخبارية، أن بيراميدز بدأ مفاوضات لضم وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن نادي كولومبوس كرو الأمريكي لا يمتلك القدرة على قيده.

وكشفت صفحة "فوتبول فلسطين" بمنصة "إكس"، أن النادي الأمريكي يُواجه صعوبة فى قيد مهاجم الأهلي السابق بسبب قيود سقف الرواتب فى الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث يتعين على النادي الأمريكي رحيل أحد لاعبيه من أجل ضم وسام أبو علي.

كما تردّدت أخبار عن اقتراب نادي طرابزون سبور من التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، حيث يرغب نادي طرابزون سبور فى الفوز بخدمات مهاجم الأهلي السابق على سبيل الإعارة.