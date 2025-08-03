مفاجأة.. بيراميدز يدخل في مفاوضات مع وكيل وسام أبو علي

كشف الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بعد تعثر قيده في قائمة فريقه الجديد كولومبوس كرو الأمريكي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" خاص وعاجل.. بيراميدز يستفسر من وكيل وسام أبوعلي عن إمكانية ضم اللاعب بعد فشل قيده في قائمة فريق كولومبوس كرو الأمريكي.

كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب نادي طرابزون سبور من التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، ولاعب الأهلي المصري السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع «Kuzey Ekspres» التركي أن إدارة طرابزون سبور دخلت في مفاوضات متقدمة مع كولومبوس كرو، من أجل ضم اللاعب على سبيل الإعارة، في خطوة من شأنها تعزيز الخط الهجومي للفريق خلال الموسم المقبل.