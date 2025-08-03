أحمد حسن: صفقة تبادلية بين بيراميدز وزد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل صفقة تبادلية تمت بين نادي بيراميدز ونادي زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصدر في بيراميدز:تم الاتفاق مع زد على الاستغناء عن مصطفى زيكو مقابل حصولهم على خدمات يوسف أسامة نبيه بشكل نهائي وإعارة محمود صابر لمدة موسم.

اكتسح نادي بيراميدز بطل أفريقيا على جوائز حفل دير جيست للأفضل في عام ٢٠٢٥ ونجح النادي في الفوز بالجوائز التالية:

* الكابتن هاني سعيد .. أفضل مدير رياضي

* كرونسلاف يورتشيتش .. أفضل مدير فني

* ⁠محمد الشيبي .. أفضل ظهير أيمن

* ⁠مهند لاشين .. أفضل لاعب وسط

* ⁠مصطفى فتحي .. أفضل لاعب جناح

* ⁠فيستون ماييلي .. أفضل مهاجم