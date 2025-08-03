أنغام ومواهب وألوان.. أسبوع إبداعي في قصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة هذا الأسبوع، بدءا من اليوم الأحد، وحتى السبت 9 أغسطس الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الفنون وإتاحة المعرفة لجميع فئات المجتمع.

وتضم الأجندة عروضا فنية ومسرحية، ولقاءات توعوية وتثقيفية، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف ترسيخ الهوية، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية بمختلف المحافظات.

انطلاق مهرجان صيف بلدنا بجمصة وبورسعيد

تشهد محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان "صيف بلدنا"، الذي تنظمه الهيئة بمدينة جمصة الساحلية، ويستمر حتى 2 سبتمبر المقبل.

وتقام العروض يوميا على المسرح الروماني بكورنيش المدينة في الثامنة مساء، وتتنوع بين الفنون الشعبية والموسيقى العربية، وتقدم مجانا للجمهور والمصطافين.

ويفتتح المهرجان بعرض فني تقدمه فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، كما تشارك فرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة رنا بركات بعدد من الاسكتشات الفنية المستلهمة من زمن الفن الجميل.

ويشارك في الدورة الحالية أكثر من 20 فرقة فنية من مختلف المحافظات، كما يصاحب المهرجان أنشطة متنوعة، تشمل ورش الحكي والفنون التشكيلية والمسرح التفاعلي، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال. ومن المقرر أن ينطلق المهرجان غدا الاثنين بمدينة بورسعيد.

استمرار الحفلات الصيفية في العلمين والإسكندرية ومطروح ودمياط

يستمر هذا الأسبوع برنامج الأنشطة الصيفية بمحافظات: مطروح، الإسكندرية، دمياط، والعلمين، حيث يستقبل النادي الاجتماعي بمطروح، غدا الاثنين، عروضا فنية لفرقتي سوهاج وأسوان للفنون الشعبية، ويشهد المسرح الروماني برأس البر عرضا لفرقة كفر الشيخ.

وفي الإسكندرية، يستقبل قصر ثقافة الأنفوشي، مساء الثلاثاء والأربعاء، عروضا مميزة لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، في حين تقدم فرقة كفر الشيخ عرضا أخر مساء الأربعاء على المسرح الروماني بدمياط.

أما في مدينة العلمين الجديدة، تتواصل فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين" يومي الخميس والجمعة، بمشاركة فرق: أسوان للفنون الشعبية، والأنفوشي، وأبو قير للموسيقى العربية.

عرض "سينما 30" يختتم مشاركات الهيئة بالمهرجان القومي للمسرح

تقدم هيئة قصور الثقافة في السادسة مساء اليوم الأحد على مسرح السامر بالعجوزة، عرض "سينما 30"، آخر عروضها المشاركة ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

العرض لفرقة البحيرة القومية، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الحداد، وحصد جائزة المركز الأول مناصفة في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، ويستمر عرضه حتى غد الاثنين.

إصدارات بأسعار مخفضة في معرض الإسكندرية للكتاب

تواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع طرح أحدث إصداراتها وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة من معرض الإسكندرية للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حتى 6 أغسطس، بمقر كلية سان مارك، بالشاطبي.

وتقدم الهيئة ما يقرب من 200 عنوان ضمن سلاسل النشر المتنوعة بأسعار رمزية، حرصا منها على إتاحة المعرفة للجمهور السكندري والمصطافين، وتشمل الإصدارات مؤلفات لكبار الأدباء والمفكرين مثل طه حسين والعقاد، إلى جانب إصدارات الأطفال وسلسلة "قطر الندى" والروايات العالمية المترجمة، وغيرها من الإصدارات التي تعكس تنوع رؤيتها الثقافية. ويستقبل المعرض الرواد من الساعة 12 ظهرا، وحتى 12 منتصف الليل.

أوركسترا مصر الوطني يفتح أبوابه للمواهب بالإسكندرية

ضمن خطط وزارة الثقافة لدعم الفنون الجادة وتعزيز الحراك الفني، يستقبل قصر ثقافة الأنفوشي، بالإسكندرية، يوم الجمعة المقبل، الموهوبين من أبناء محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي: الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الغربية، والمنوفية، لإجراء الاختبارات الخاصة بمشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب.

تجرى الاختبارات في مجالي الغناء والعزف، بهدف اكتشاف المواهب الفنية المتميزة تمهيدا لبدء البرنامج التدريبي المجاني الذي تقدمه الهيئة، وتكوين كورال وأوركسترا احترافي تابع لها.

وتحفل أجندة الأسبوع أيضا بلقاءات توعوية وتثقيفية، وأمسيات أدبية، وأنشطة معدة خصيصا للاحتفال بعيد وفاء النيل، واليوم العالمي للشباب، هذا إلى جانب استمرار فعاليات الدورة الرابعة من "دوري المكتبات" للأطفال بالمحافظات، تحت شعار "تراث البوادي كنوز بلادي"، وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى النشء.