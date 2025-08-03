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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طرابزون سبور يقترب من ضم وسام أبو علي على سبيل الإعارة

وسام ابو علي
وسام ابو علي
منار نور

كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب نادي طرابزون سبور من التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، ولاعب الأهلي المصري السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع «Kuzey Ekspres» التركي أن إدارة طرابزون سبور دخلت في مفاوضات متقدمة مع كولومبوس كرو، من أجل ضم اللاعب على سبيل الإعارة، في خطوة من شأنها تعزيز الخط الهجومي للفريق خلال الموسم المقبل.

رحيل وسام أبو علي

توصل النادي الأهلي لاتفاق على بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس نظير مبلغ 7.5 مليون دولار إضافة إلى 2 مليون دولار مزايا إضافية و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادى بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.

صدمة جديدة لوسام أبو علي

قام بيرهالتر مدرب كولومبوس باستبعاد وسام أبو علي من قائمة الفريق النهائية لخوض مباراة بويبلا المكسيكي في الجولة الثانية من كأس الدوريات التابعة لـ«الكونكاكاف».

وتعد هذه المباراة الثانية التي يتم فيها استبعاد وسام أبو علي بعد أن سبق وأن أطاح به المدرب من قائمة الفريق لخوض مواجهة ديبوتيفو تولوكا المكسيكي التي أقيمت الأربعاء الماضي، لحساب الجولة الأولى من البطولة ذاتها، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ورغم استبعاد المهاجم الفلسطيني للمرة الثانية، حقق فريق كولومبوس كرو الأمريكي، فوزًا مستحقًا على فريق بويبلا المكسيكي بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من كأس الدوريات التابعة لـ«الكونكاكاف».

أما عن أهداف المباراة، فقد سجل لكولومبوس كرو كل من «مالتي أموندسن – دييجو روسي – أندريس هيريرا»، بينما أحرز هدف بويبلا الوحيد اللاعب إستيبان لوزانو.

وسام ابو علي الاهلي طرابزون

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