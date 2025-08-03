إعلامي يكشف مصير لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر وموقفه من العروض المُقدمة له

كشف الإعلامي أمير هشام مصير لاعب الأهلي أحمد عبد القادر وموقف اللاعب من العروض المقدمة.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي خلال الجلسات الأخيرة يبلغ مسئولي النادي بوجود عروض رسمية ستصل إليه خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هناك شعورًا لدى المسئولين بأنه يمارس ضغوطًا لفسخ عقده بالتراضي.

وأضاف: عبدالقادر لم يطلب بشكل صريح فسخ عقده، واللاعب ليس له مكان في الأهلي، وهناك مفاوضات كثيرة معه من جانب نادي الزمالك، وهو يعتبر من أفضل العناصر في مركز الجناح، ويمتلك إمكانيات جيدة.

وتابع: مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز شدّد على عدم الحديث مطلقا على التفاوض مع عبدالقادر، ولم يقدم أي عروض رسمية، ولا يوجد أي أحاديث عن صفقة تبادلية، رغم أن الأهلي منفتح على ذلك.

و أستكمل: خوسيه ريبيرو لا يُمانع فكرة وجود عبدالقادر في التدريبات، وهناك عدة أندية لديها اهتمام بضمه منها زد وسيراميكا والبنك الأهلي، والأزمة تتمثل في رغبة اللاعب نفسه، والأهلي لا ينوي مطلقا فسخ عقده.