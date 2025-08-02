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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقرر استمرار أحمد عبدالقادر وتجميده لنهاية الموسم ..تفاصيل

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن نجم الأهلي أحمد عبد القادر، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "خاص.. الأهلي قرر بشكل نهائي استمرار أحمد عبدالقادر وتجميده لنهاية الموسم حال استمرار رفضه كافة العروض وذلك لمنع انتقاله المجاني إلى الزمالك في الميركاتو الحالي".

كان الإعلامي أحمد حسن، قد كشف عن عدم تلقي النادي الأهلي لمفاوضات لضم لاعبه أحمد عبد القادر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "لم نتلق مفاوضات رسمية أو شفوية منّ بيراميدز لشراء أحمد عبد القادر، مرحب ببيع اللاعب لأي نادي يرغب بالانتقال إليه شرط وصول عرض رسمي مناسب".

وكشف الإعلامي إيهاب الكومي تفاصيل جديدة عن عرضين قدمهما النادي الأهلي للاعبه أحمد عبد القادر من أجل إنهاء أزمة اللاعب مع النادي.

وقال الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي قدم لأحمد عبد القادر عرضين، أولهما أن يجدد اللاعب تعاقده مع الفريق مقابل رفع قيمة عقده ثم بعد ذلك يتم إخراج اللاعب إعارة إلى النادي الذي يرغب فيه الأهلي».

وأردف قائلًا: «أما العرض الثاني، فهو أن الأهلي عرض على عبد القادر فسخ التعاقد معه ثم يذهب اللاعب إلى بيراميدز وليس إلى الزمالك، أو أن تكون هناك صفقة تبادلية بانتقال أحمد عبد القادر إلى بيراميدز مقابل انتقال محمود صابر إلى الأهلي».

وتابع قائلًا: «الأهلي لا يرغب في انتقال اللاعب إلى الزمالك، وأتوقع أن يكون هناك تقارب بين الأهلي وبيراميدز في الفترة المقبلة».

احمد عبد القادر الاهلي الزمالك

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