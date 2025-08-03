لصعوبة قيده بفريقه الأمريكي.. بيراميدز يقترب من ضم وسام أبو علي

كشفت تقارير إماراتية عن موقف وسام أبو علي مهاجم منتخب فلسطين والأهلي السابق، عقب تعثر قيده فى قائمة كولومبوس كرو الأمريكي.

وأكد موقع "إرم نيوز"، أن بيراميدز بدأ مفاوضات لضم وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن نادي كولومبوس كرو الأمريكي لا يمتلك القدرة على قيده.

وكشفت صفحة "فوتبول فلسطين" بمنصة "إكس"، أن النادي الأمريكي يُواجه صعوبة فى قيد مهاجم الأهلي السابق بسبب قيود سقف الرواتب فى الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث يتعين على النادي الأمريكي رحيل أحد لاعبيه من أجل ضم وسام أبو علي.

كما تردّدت أخبار عن اقتراب نادي طرابزون سبور من التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، حيث يرغب نادي طرابزون سبور فى الفوز بخدمات مهاجم الأهلي السابق على سبيل الإعارة.