بعد ضبط مشاهير التيك توك.. رسلان: الداخلية الحارس الأمين على أمن المجتمع

تقدم اللواء طارق رسلان ، ممثل الهيئة البرلمانية لـ حزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية المصرية، وعلى رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لما تبذله من جهود مخلصة ومستمرة في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة مختلف صور الجريمة والانفلات السلوكي، في إطار من الالتزام بالقانون وصون القيم المجتمعية الأصيلة.

وأكد رسلان ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أننا نعيش صحوة امنيه غير مسبوقه وان وزارة الداخليه هي الحارس الامين علي امن المجتمع واستقراره .

وأشاد بالتحرك الحاسم والسريع من الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من الأشخاص الذين تجاوزوا حدود الذوق العام، من مشاهير التيك توك ، من الذين تعدّوا على منظومة القيم والأخلاق التي تقوم عليها الأسرة المصرية، وذلك من خلال محتوى غير مسؤول تم بثّه عبر منصات التواصل الاجتماعي والتيك توك.

وأكد طارق رسلان، أن هذه الإجراءات تعكس وعيًا كاملًا من وزارة الداخلية بخطورة ما يُبث عبر تلك المنصات من رسائل سلبية، وتأكيدًا على دورها في حماية النشء، وصيانة الهوية الثقافية والأخلاقية للمجتمع المصري، وهو دور وطني أصيل لا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب أو الجريمة التقليدية.

وأعلن النائب طارق رسلان ، دعمه الكامل لرجال الشرطة الأوفياء، لدورهم الوطني ويقظتهم في التصدي لكل ما من شأنه المساس بثوابتنا المجتمعية، ونؤكد أن احترام القانون والذوق العام هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

وأعلنت وزارة الداخلية، القبض على عدد مشاهير التيك توك بعد بلاغ تقدم به 32 محامي ضدهم وهم 24 شخص من مشاهير التيك توك لمخالفتهم الذوق العام وتم ضبط معهم عدد من المواد المخدرة.