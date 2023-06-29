تطبيق خطير احذر من تثبيته.. ما هو واتساب الوردي WhatsApp Pink؟

انتشرت عملية الاحتيال التى تدعى واتساب الوردى WhatsApp Pink، على الإنترنت مرة أخرى، وهي حملة تصيد جديدة تستهدف مستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر واتساب، والتي تتضمن إرسال رابط إلى مستخدمي التطبيق الأصلى يتنكر في شكل تحديث رسمي.

والذي بمجرد أن ينقر المستخدم عليه يتم تثبت تطبيق واتساب مزيف، يمكن للمحتالين من خلاله الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدم، بما في ذلك رقم الهاتف وقائمة جهات الاتصال والمعلومات المالية، وحسبما ذكر موقع "jagranjosh"، أصدرت شرطة مومباي الهندية في تغريدتها الأخيرة تنبيها حول واتساب الوردى مشيرة إلى أنه تطبيق عالى الخطورة.

كيف تعمل خدعة واتساب الوردى WhatsApp Pink الجديدة؟

تعمل عملية احتيال واتساب الوردى WhatsApp Pink، عن طريق إرسال رسالة إلى المستخدمين تبدو وكأنها من تطبيق واتساب الرسمي، تحمل الرسالة عادة نصا مرفق برابط مكتوب فيه: "يوجد تحديث جديد لتطبيق WhatsApp Pink، انقر هنا لتنزيله".

وعندما ينقر المستخدم على الرابط، تتم إعادة توجيهه إلى موقع ويب مزيف يشبه إلى حد بعيد موقع واتساب الرسمي، ولكن، موقع الويب الخاص بالتحديث الوردي هو في الواقع مزيف ويتم التحكم فيه ومراقبته من قبل المحتالين.

هذا الرابط الجديد الذي تتم إعادة توجيهه على الإنترنت هو عملية احتيال تصيد يمكن أن تتسبب في إتلاف المعلومات الشخصية والمصرفية، فبمجرد أن ينقر المستخدم على زر “تنزيل”، سيتم تثبيت نسخة مزيفة جديدة من واتساب على هاتفه، والتي ستكون باللون الوردى وسيطلب التطبيق المزيف بعد ذلك من المستخدم إدخال رقم هاتفه وكلمة مروره، وبمجرد إدخال المستخدم لهذه المعلومات، سيتمكن المحتالون من الوصول إلى حساب واتساب الخاص بهم.

وسيتم تثبيت البرامج الضارة تلقائيا على الأجهزة المصابة بعد تثبيت هذا التطبيق المزيف، هذا الاحتيال منتشر ويهدد مستخدمي هواتف أندرويد.

واتساب الوردى WhatsApp Pink خطر داهم يهدد مستخدمي أندرويد



تم اكتشاف هذا الاحتيال لأول مرة خلال عام 2021، بواسطة Rajshekhar Rajaharia وهو باحث في أمن الإنترنت، وحذر في تغريدة له قائلا: “احذروا من واتساب الوردى WhatsApp Pink !! ينتشر فيروس في مجموعات واتساب برابط تنزيل APK، لا تنقر فوق أي رابط باسم WhatsApp Pink. سيتم فقد الوصول الكامل إلى هاتفك. شارك مع الكل”.

وأوضح الباحث الأمني في شهر يناير من عام 2021، أن واتساب الوردي أو WhatsApp Pink، ما هو إلا إصدار محدث من البرامج الضارة التي تستهدف ميزة الرد التلقائي في واتساب لزيادة انتشارها.

كيف تحمي نفسك من احتيال واتساب الوردي أو WhatsApp Pink؟

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك من احتيال واتساب الوردي أو WhatsApp Pink، وهي كالتالي:

- إذا كنت قد قمت بالفعل بتثبيت التطبيق، فمن الضروري أن تقوم بحذفه بالانتقال إلى الإعدادات Settings> ثم التطبيقات Apps > ثم واتساب WhatsApp الذي يحمل الشعار الوردي> ثم إلغاء التثبيت.

- إذا كنت تستخدم هذا التطبيق المزيف، فمن الضروري أن تقوم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك وتحديث معلوماتك المصرفية، وعلاوة على ذلك، قم بالإبلاغ عن أي نشاط غير عادي في حسابك البنكي.

- لا تنقر مطلقا على الروابط الموجودة في الرسائل الواردة من أشخاص لا تعرفهم.

- قم بتنزيل التطبيقات فقط من متاجر التطبيقات الرسمية، مثل Google Play من جوجل أو App Store من آبل على حسب نوع جهازك.

- احذر من أي تطبيق يعد بميزات أو وظائف جديدة غير متوفرة في تطبيق واتساب الرسمي أو لم يتم الإعلان عنها.

- حافظ على تحديث نظام التشغيل وبرامج الأمان الخاصة بهاتفك.