لو خايف حد يوصلها.. اخفي محادثات واتساب المهمة بهذه الطريقة

بالنسبة لأولئك الذين يقدمون الخصوصية على أي شيء آخر، يقدم تطبيق واتساب WhatsApp ميزات مثل المصادقة الثنائية والتشفير من طرف إلى طرف لضمان عدم حصول أي شخص على وصول غير مصرح به إلى محادثاتك الشخصية، ومع ذلك، فإن جميع هذه الميزات وحدها لا تكفي لإبعاد أعين المتطفلين عن هاتفك.

فإذا كنت لا ترغب في أن يعثر أحد على محادثاتك المهمة على هاتفك أثناء استخدام واتساب، فيمكنك دائما تأمين محادثاتك الشخصية في مجلد مخفي، سنوضح لكم في هذه المقالة كيفية قفل الدردشة لإخفاء الدردشات المهمة عن أعين المتطفلين.

كيفية قفل محادثات واتساب الشخصية

الخطوة الأولى: قم بتشغيل تطبيق واتساب على هاتفك الذكي وحدد المحادثة التي تريد قفلها.

الخطوة الثانية: اضغط على اسم جهة الاتصال.

الخطوة الثالثة: قم بالتمرير لأسفل وحدد قفل الدردشة Chat Lock.

الخطوة الرابعة: قم بتشغيل شريط التبديل لـ “قفل هذه الدردشة ببصمة الإصبع" أو “قفل هذه الدردشة باستخدام Face ID”.

الخطوة الخامسة: قم بتأكيد بصمتك.

الخطوة السادسة: للوصول إلى الدردشات المقفلة، ما عليك سوى التمرير لأعلى قائمة الدردشة والتمرير لأسفل مرة واحدة للكشف عن قسم الدردشات المقفلة.

الخطوة السابهة: إذا كان هاتفك يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، فانقر فوق الدردشات المقفلة وافحص بصمة إصبعك، إذا كان هاتفك يحتوي على ماسح ضوئي خارجي لبصمة الإصبع “زر قفل الشاشة أو ماسح اللوحة الخلفية”، فلن تحتاج إلى النقر على قسم الدردشات المقفلة لإلغاء قفله، ما عليك سوى مسح بصمة إصبعك وسيتم إلغاء قفل الدردشة.