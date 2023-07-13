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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب بيدلعك.. تحديث جديد لإنشاء صور أفاتار متحركة| اعرف الطريقة

واتساب
واتساب

يعمل فريق واتساب WhatsApp، على مجموعة من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المراسلة على النظام الأساسي للخدمة، فقد أصدرت المنصة المملوكة لشركة "ميتا" Meta، مؤخرا تحديثا جديدا للإصدار الخاص بالأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS، والذي يجلب تحسينات على قسم الملصقات والصور الرمزية بالتطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، أصبح بإمكان مستخدمي واتساب على آيفون تحديث التطبيق الخاص بهم، للاستمتاع بقسم ملصقات محدث، والذي يمنحهم إمكانية الوصول إلى المزيد من الخيارات في وقت واحد، ولزيادة تحسين تجربة مراسلة الوسائط المتعددة، ورد أن واتساب يعمل على رموز أفاتار متحركة Animated Avatars.

 

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يشير تقرير جديد صادر عن موقع Wabetainfo، متتبع أحدث التطورات حول واتساب، إلى أن خدمة المراسلة تعمل على ميزة الصورة الرمزية المتحركة لأجهزة أندرويد و iOS، وستتوفر حزمة الصور الرمزية المتحركة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

ويتضمن أحدث إصدار من تطبيق واتساب التجريبي WhatsApp beta لنظام التشغيل أندرويد، والذي يحمل الرقم Android 2.23.15.6، والمتوفر على متجر جوجل بلاي، نسخة متحركة من حزمة الأفاتار في تحديث مستقبلي لـ واتساب.
 
وبينما يتم حاليا رصد ميزة "أفاتار" المتحركة على واتساب بيتا المخصص لهواتف أندرويد، ومن المتوقع أن يتم إصدارها للجميع في تحديثات مستقبلية للتطبيق، بمجرد إصدارها سيتمكن المستخدمون من التعبير عن مشاعرهم بشكل أكثر وضوحا عبر تطبيق المراسلة.

وفي وقت سابق، أعلنت واتساب عن تحديث آخر لـ "أفاتار"، والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء صورهم الرمزية المخصصة من خلال التقاط صورة شخصية، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء صورة واتساب الرمزية الخاصة بهم بسرعة دون الحاجة إلى اختيار كل شيء من البداية، مثل شكل الوجه ولون البشرة والعينين وما إلى ذلك.

كيفية إنشاء صورة رمزية متحركة على واتساب

 

لإنشاء صورة رمزية متحركة على واتساب مع صورة شخصية، اتبع الخطوات التالية:


1. افتح واتساب.

2. اذهب إلى الإعدادات ثم افتح قسم الصورة الرمزية.

3. اضغط على خيار "إنشاء صورة رمزية" Create Avatar، وحدد "التقاط صورة شخصية" Take Selfie.

4. سيطالبك واتساب بالتقاط صورة ذاتية، وبمجرد الانتهاء من ذلك ستنشئ المنصة تلقائيا صورة رمزية بناء على الميزات البارزة في الصورة الشخصية.
5. يمكن للمستخدمين تحرير الصورة الرمزية وإجراء أي تغييرات ضرورية قبل إنهاء الصورة الرمزية الخاصة بهم، بمجرد إنشاء الصورة الرمزية، يمكن لمستخدمي واتساب الوصول إليها في قسم الملصقات.

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