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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتخفى دردشاتك.. تعرف على أفضل مزايا الخصوصية في واتساب

واتساب
واتساب

يعد واتساب WhatsApp، هو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر استخداما، ويضيف النظام الأساسي الكثير من الميزات الجديدة كل عام لتحسين تجربة المستخدم.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، يحتوي تطبيق واتساب حاليا على العديد من ميزات الخصوصية، وقد تمت إضافة عدد قليل منها إلى النظام الأساسي، واحدة من أفضل هذه الإضافات هي ميزة قفل الدردشة، والتي تم إطلاقها مؤخرا، وتساعد هذه الميزة على وضع قفل ببصمة الإصبع لمحادثات محددة على التطبيق.

 

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أفضل مزايا الخصوصية في واتساب

وخلال السطور التالية، سنلقي نظرة على أفضل مزايا الخصوصية التي يوفرها واتساب لمستخدميه.

1. قفل الدردشة: أضاف واتساب مؤخرا القدرة على قفل محادثاتك الشخصية الفائقة، فقط يحتاج الأشخاص إلى الانتقال إلى قسم ملف التعريف الشحصي على التطبيق>ثم النقر على خيار الدردشة> والنقر على ميزة قفل الدردشة لتمكينها، سيتعين عليك اتباع هذه الخطوة لكل دردشة، وستتم إضافة جميع الدردشات المقفلة إلى مجلد يكون مرئيا في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية بالتطبيق.

2. إخفاء علامات القراءة الزرقاء: يوفر واتساب أيضا خيارا يتيح لك إخفاء علامات القراءة الزرقاء، ما يعني بشكل أساسي أن المرسل لن يكون قادرا على معرفة ما إذا كنت قد قرأت رسائله أم لا، وفي الوقت نفسه، عند إيقاف تفعيل هذه الخاصية سيكون المتلقي غير قادر أيضا على التحقق مما إذا كان المرسل قد قرأ الرسالة، وللوصول للميزة انقر على إعدادات واتساب> ثم الخصوصية> ثم مرر لأسفل وقم بإيقاف تمكين الزر بجوار خيار مؤشرات قراءة الرسائل.

3. حماية الدردشات ببصمة الإصبع: يمكن للأشخاص أيضا إضافة قفل بصمة الإصبع إلى تطبيق المراسلة، هذا مفيد جدا للأشخاص الذين يريدون أن تظل محادثاتهم خاصة حتى لو تمكن شخص آخر من الوصول للهاتف الذكي خاصاتهم، لهذا، يحتاج المرء فقط إلى الانتقال إلى الإعدادات> ثم الخصوصية> ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار قفل ببصمة الإصبع Fingerprint Lock لتمكينه.

4. إخفاء الحالة والبروفايل: يمكنك بسهولة إخفاء حالتك وصورة ملفك الشخصي والمحتوى الذي شوهد آخر مرة من جهات اتصال محددة، هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لصورة الملف الشخصي لأنه يتعين عليك أحيانا الاتصال بأشخاص مجهولين على واتساب ولا يشعر المستخدمون المهتمون بالخصوصية برغبة في إظهار صورهم لغير جهات الاتصال، كل ما عليك فعله هو فتح الإعدادات>ثم الخصوصية>ثم صورة الملف الشخصي> واختر من بين ثلاثة خيارات من يمكنه رؤية صورة بروفايلك.

5. إخفاء الأونلاين: يمكن لمستخدمي واتساب أيضا إخفاء تواجدهم عبر الإنترنت على التطبيق، بعبارات أبسط، لن يتمكن أي شخص من معرفة ما إذا كنت تستخدم تطبيق المراسلة لأن تمكين هذا الخيار سيخفي علامة "متصل" من حسابك، كل ما عليك فعله هو فتح الإعدادات>ثم الخصوصية>ثم آخر ظهور ومتصل الآن> وبالنقر على هذا الخيار قم بتحديد من يمكنه رؤية آخر ظهور لك على التطبيق أو متصل الآن.

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