لعشاق آيفون.. واتساب يطلق أقوى وأفضل مميزاته حتى الآن

أصدر تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة لمستخدميه على هواتف آيفون، تدعم تحسين تجربة المستخدمين في تحرير الرسائل النصية بعد إرسالها.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "mirror" البريطانية، تعد القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها، هي أحد أقوى وأفضل ميزة يطرحها واتساب منذ سنوات، والتي تم تطويرها خصيصا لمنافسة تطبيق الرسائل الأقتراضى لأجهزة آيفون والمملوك لشركة آبل iMessage.

ميزة جديدة من واتساب لتصحيح الاخطاء الإملائية البسيطة

وتساعد ميزة واتساب الجديدة مستخدمي التطبيق على أجهزة آيفون، على تجنب الأخطاء المطبعية المحرجة، حيث ستمنحهم 15 دقيقة لإجراء أي تغييرات على الرسائل التي تم إرسالها بالفعل، مما يمنحهم الوقت الكافي لتعديل الرسائل المرسلة والتي تحتوى على خطأ غير مقصود وإضافة رموز تعبيرية أو توسيع المحادثة أو تغيير ما تم إرساله لأول مرة تماما.

وسيتعين على جميع مستخدمي آيفون الذين يحبون الدردشة على واتساب التأكد من أن لديهم أحدث إصدار من التطبيق الشهير المثبت على أجهزتهم، وهذه الميزة التي يجب توفرها لا تعمل إلا إذا كان التطبيق محدثا للإصدار WhatsApp 23.12.76 المتوفر على متجر آب ستور من آبل.

وبمجرد تنزيل الإصدار الجديد على جهازك، ستجد خيار تحرير الرسائل من خلال الضغط لفترة طويلة على النص المرسل، وستظهر لك بعد ذلك قائمة بخيارات التعديل بما في ذلك "تحرير"، والتي بمجرد النقر عليها ستتيح لك القدرة على إجراء بعض التغييرات على الرسائل المرسلة، ثم اضغط على العلامة الزرقاء لتحديث ما تم كتابته.

وللتحقق من أنك تقوم بتشغيل أحدث إصدار من واتساب، توجه إلى التطبيق الخاص بمتجر App Store على جهاز آيفون الخاص بك، وابحث عن واتساب وانقر على صفحة التطبيق، إذا ظهرت رسالة زرقاء بها كلمة “UPDATE”، فأعلم أنك بحاجة إلى تنزيل أحدث إصدارات التطبيق، اضغط على هذا الزر ويجب أن تحصل بعد ذلك على خيار “تحرير الرسائل” الجديد.