من غير ما تسجلها.. واتساب يحل مشكلة الأرقام غير المعروفة

أضاف واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الشهير المملوك لشركة "ميتا" Meta ، مؤخرا ميزة جديدة من شأنها أن تسهل على المستخدمين بدء محادثات جديدة مع أشخاص مجهولين من خلال السماح لهم بالبحث عن أرقام هواتفهم مباشرة داخل التطبيق دون حفظها في دفتر العناوين.

ووفقا لما ذكره موقع WABetaInfo، تهدف هذه الإضافة المفيدة إلى توفير طريقة أكثر ملاءمة وخصوصية للمستخدمين للمشاركة في محادثات على واتساب دون الحاجة إلى حفظ جهات اتصال غير معروفة في دفتر العناوين الخاص بهم، مما يجعل الدردشة مع أرقام غير معروفة أسهل وأكثر خصوصية.

وذكر متتبع تحديثات واتساب، أن هذه الميزة متاحة الآن للمستخدمين الذين قاموا بتحديث تطبيق المراسلة الخاصة بهم إلى أحدث الإصدارات على كل من نظامي أندرويد و iOS.

كيفية استخدام ميزة واتساب الجديدة:

تظهر لقطة الشاشة التي شاركها موقع "WABetaInfo"، أن واتساب سيبحث خارج جهات الاتصال الخاصة بك في كل مرة تدخل فيها رقم هاتف غير معروف داخل التطبيق، ولاكتشاف ما إذا كانت الميزة متاحة لحساب واتساب الخاص بك، فأنت بحاجة إلى البحث عن رقم هاتف عن طريق فتح قوائم جهات الاتصال الخاصة بك.

كيفية استخدام ميزة واتساب الجديدة

ولاستخدام ميزة واتساب المعروفة باسم "افتح الدردشة مع أرقام هواتف غير معروفة"، انقر فوق الزر "بدء دردشة جديدة" في قائمة الدردشة وأدخل الرقم غير المعروف في شريط البحث، وسيقوم النظام الأساسي للخدمة بالبحث أولاً عما إذا كان الرقم موجودا في قائمتك أم لا، وإذا لم يكن كذلك، سوف يبحث خارج قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

من خلال توسيع وظائف البحث الخاصة به إلى ما بعد جهات اتصال المستخدم الحالية، يضمن واتساب أن المحادثات مع أرقام غير معروفة أصبحت أسهل، وتلغي هذه الميزة الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث أو واجهات برمجة التطبيقات الرسمية للنقر للدردشة والتي قد يكون استخدامها أكثر تعقيدا.

وباستخدام هذه الميزة، يسهل واتساب على المستخدمين الذين واجهوا في السابق قيودا في بدء الدردشات مع أفراد غير معروفين دون حفظ معلومات الاتصال الخاصة بهم أولا على الهاتف، بدء المحادثات دون حفظ جهات الاتصال.

وتتمثل إحدى الميزات البارزة لهذه الخاصية في قدرتها على تحسين خصوصية المستخدم، ففي السابق، كان الأفراد يميلون إلى حفظ جهات اتصال غير معروفة في دفاتر العناوين الخاصة بهم لعرض صور ملفاتهم الشخصية على واتساب والتعرف عليها بسهولة في المستقبل ومع ذلك، غالبا ما تظل هذه الاتصالات مخزنة حتى بعد تحقيق الغرض منها، من خلال السماح للمستخدمين بالبحث عن أرقام الهواتف دون حفظها، يقدم واتساب طبقة إضافية من الخصوصية، مما يضمن تجربة مراسلة أكثر بساطة.

وبالنسبة للشركات، يتيح هذا التحديث مزيدا من التواصل الفعال والمباشر مع العملاء، كما يمكنهم الرد على الاستفسارات على الفور، وتقديم المساعدة الشخصية، وتعزيز علاقاتها مع المستهلكين الجدد، من خلال القضاء على حاجة العملاء إلى حفظ جهات الاتصال أو استخدام تطبيقات الطرف الثالث، ويمكن للشركات تبسيط عمليات دعم العملاء وتعزيز رضا العملاء بشكل عام.

وهذه الميزة مفيدة أيضا للشركات الصغيرة أو المستقلين أو رواد الأعمال الذين يعتمدون بشكل كبير على واتساب للتواصل والتفاعل مع العملاء، كما يمكنهم التواصل بسهولة مع العملاء المحتملين أو العملاء من خلال مشاركة أرقام هواتفهم مباشرة، وتوسيع نطاق وصولهم، وإنشاء اتصالات جديدة.

ولا تقتصر هذه الميزة على مستخدمي الإصدار التجريبي، فهي متاحة الآن على نطاق واسع لجميع المستخدمين الذين قاموا بتثبيت آخر التحديثات المستقرة لتطبيق واتساب لنظامي iOS و أندرويد.

وبالإضافة إلى هذا التحسين الأخير، يعمل واتساب أيضا بنشاط على تقديم ميزات جديدة أخرى لإثراء تجربة المراسلة، وتتضمن بعض الميزات القادمة الصور الرمزية المتحركة، واقتراحات الملصقات بناء على الرموز التعبيرية، وميزة رقم الهاتف المخفية للمجتمعات.