عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها إخفاء المحادثات المزعجة للأبد.. 5 حيل لا تعرفها في واتساب

واتساب
واتساب

يعد واتساب WhatsApp، من بين أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم، لذا يبحث مستخدميه دائما عن نصائح جديدة لتحسين تجربتهم، ويقدم تطبيق التراسل المملوك لشركة "فيسبوك" بعض الحيل غير المعروفة للجميع على منصته.

وفيما يلي نستعرض إليك 5 حيل قد لا تعرفها في تطبيق "واتساب"، وفقا لما ذكره موقع "makeuseof".

 

لو عايز تشغل 6 حسابات واتساب في جهاز واحد.. جرب هذه الحيلة

خطأ فادح في واتساب.. سارع بتغيير هذه الإعدادات فورا

 


1. إنشاء اختصارات واتساب للمحادثات:

هل تستخدم واتساب باستمرار لمراسلة نفس الأشخاص باستمرار، إذا كان الأمر كذلك، فهل تعلم أنه يمكنك تبسيط تجربتك عن طريق إضافة اختصار محادثة إلى الشاشة الرئيسية لجهازك، كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق والنقر فوق علامة التبويب الدردشات والضغط لفترة طويلة على المحادثة التي تريد إنشاء اختصار لها.

وبمجرد تمييز الدردشة، انقر فوق خيارات “النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى”، وحدد إضافة اختصار دردشة من القائمة المنبثقة.

إنشاء اختصارات واتساب للمحادثات

2. استبعاد صور واتساب من معرض الصور:

تعد ميزة مشاركة الصور أداة رائعة من واتساب، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون مزعجة، لاسيما أن كنت جزءا من دردشة جماعية تصر على إرسال مئات الصور من الميمات والنكات كل يوم، يمكن أن تكون وسائط هذا الجروب كفيلة بإمتلاء مساحة ذاكرة هاتفك، لذا يمكنك التأكد من أن صور واتساب لن يتم تحميلها في مكتبة هاتفك من خلال التوجه إلى خيارات الإعدادات بالتطبيق> ثم الدردشة والمحادثات> انقر فوق مفتاح التبديل الموجود بجوار رؤية الوسائط في وضع إيقاف التشغيل.

استبعاد صور واتساب من معرض الصور

3. جدولة رسائل واتساب:

لو بتنسي بسرعة، يمكن أن يساعدك واتساب على تذكر الأحداث المهمة بفضل خيار الرسائل المجدولة، ولكن في هذه الحالة ستحتاج إلى تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية لمساعدتك في هذا الأمر، أحد هذه التطبيقات المتوفرة على كل من أندرويد و iOS هو تطبيق يسمى SKEDit، يمكنك من خلاله جدولة المنشورات، وبرمجة الردود الآلية، وتعيين التذكيرات، وغيرها المزيد.

4. قفل واتساب لزيادة الخصوصية:

هل يستخدم الكثير من الناس هاتفك، ربما يستخدمه أطفالك لممارسة الألعاب أو يستخدمه مساعدك الشخصي لإجراء المكالمات نيابة عنك، ولحسن الحظ، هناك طريقة لقفل واتساب وإبعاد محتوياته عن أعين المتطفلين، بدون الحاجة إلى تثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية، إذ يمكنك استخدام بصمة إصبعك لتأمين صندوق الوارد الخاص بك على أندرويد أو ميزة Touch ID أو Face ID على iOS.

يمكنك اتباع إعداد قفل بصمة واتساب على أندرويد، توجه إلى المزيد من الخيارات الإعدادات> ثم الساب> ثم الخصوصية> وانتقل لأسفل إلى خيار قفل الشاشة Fingerprint Lock> قم بتمرير مفتاح التبديل الموجود بجوار Unlock with Fingerprint إلى وضع التشغيل.

وإذا كنت من مستخدمي iOS، فانتقل إلى إعداجات واتساب> ثم الحساب> ثم الخصوصية > ثم قفل الشاشة وقم بتشغيل إما بـ Touch ID أو بـFace ID.

5. كتم صوت محادثات واتساب المزعجة:

إذا تتم إضافتك إلى مجموعة مليئة بأفراد العائلة أو زملاء العمل، يمكن أن يكون مفيدا في بعض الأحيان، إذا غادرت المجموعة، فسوف تتسبب في الإساءة لأعضائها الآخرين، لذا حافظ على سلامتك من خلال كتم صوت الدردشات المزعجة بالنسبة لك دون مغادرتها، انتقل إلى الدردشة التي تريد إسكاتها> ثم انقر فوق المزيد من الخيارات> ثم كتم الصوت، سيُتاح لك خيار كتم الصوت لمدة 8 ساعات أو أسبوعا أو إلى الأبد.

واتساب WhatsApp تطبيق اختصارات واتساب صور واتسآب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

هزة قوية للورقة الخضراء.. قرار مصري - روسي للحد من هيمنة الدولار

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية “الدور الثاني” بدأت وستنتهي 8 أغسطس

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023..سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

ردا على صفقة إمام عاشور.. الزمالك يصر على خطف لاعب الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

لو لسه مرتبط بـ إنستجرام .. اعرف إزاي تغير صورة البروفايل على ثريدز

بشاشة خارجية أكبر.. مميزات جالاكسي زد فليب 5 الجديد من سامسونج

منافس قوي لجهاز iPhone 15.. تسريب يكشف أسرار هواوي Mate 60

لو سعره غالى.. أسباب تدفعك لـ شراء سامسونج Galaxy Z Fold5

بإمكانات خارقة.. شاومي تطلق 4 هواتف رائدة بقدرات تصويرية فائقة

بخصم 33%.. عرض قوى على تحفة شاومي ريدمي نوت 11S

كاميرا رباعية.. شاومي تتحدى هواوي وفيفو بـ MIX Fold 3

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5 في الإمارات

ترشيحاتنا

البنك المركزي: 1.53 تريليون جنيه ودائع بالعملة الأجنبية في مارس الماضي

لا يمكن طمس أرقامها| لوحات معدنية جديدة للسيارات.. إيه الحكاية؟! “الداخلية” تكشف التفاصيل

بعد عزل بازوم واحتجازه..قرار عاجل من فرنسا بشأن أحداث النيجر

وفاة عازف الناي والكولة كمال شطا

لحظة اعتداء الأهالي على أطباء بدمياط وإصابة 8 من طاقم الطوارئ.. فيديو

منتخب مصر للجودو يتوج بكأس أفريقيا للناشئين بـ15 ميدالية متنوعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيز كيك مخبوز.. بمذاق لا يقاوم

هذه الأبراج الأقل حظا في الحب

بتشتري الفرط بكام| من البوكس إلى LM.. هذه الأسعار الرسمية للسجائر والجنيه الزيادة نصب

طريقة عمل دجاج تندوري| أحلى من المطاعم

فيديو

بيان عاجل من التعليم بسبب الثانوية العامة وقرارات مهمة بشأن التنسيق |تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. موعد المؤتمر ومعلومات هامة عن التنسيق.. فيديو

300 جنيه للجرام| حقيقة التراجع الحاد بأسعار الذهب ومفاجأة بالدولار ..فيديو

استلفت بسببه.. محمد رياض يكشف سر نجاح لن أعيش فى جلباب ابى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ