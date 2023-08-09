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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو واتساب مخترق.. إليك ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك؟

واتساب
واتساب

مع أكثر من 2.5 مليار مستخدم، يعد واتساب WhatsApp أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعا حول العالم، وتتزايد شعبيته كل يوم نظرا لاستخدامه على نطاق واسع، يظل التطبيق هدفا رئيسيا للمتسللين، الذين يحاولون بانتظام اقتحام حسابات المستخدمين للإضرار بخصوصياتهم.

 

فإذا كنت تشك أن حساب واتساب الخاص بك مخترقا، أو ترغب في معرفة كيفية استعادة حساب واتساب المخترق، سنوضح لك فيما يلي ما يجب عليك فعله لو حسابك على واتساب مخترق.

 

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كيف تتحقق مما إذا كان حساب واتساب الخاص بك قد تم اختراقه

فيما يلي بعض العلامات التي يجب أن تبحث عنها لتحديد ما إذا كان قد تم اختراق حساب واتساب الخاص بك:

- وجود جهات اتصال جديدة في حسابك لا تتذكر إضافتها.

- ظهور رسائل بريد عشوائي أو وسائط مرسلة من حسابك إلى جهات الاتصال القديمة أو المضافة حديثا.

- تمكن جهاز غير معروف من مكان غير معروف من الوصول إلى حساب واتساب الخاص بك.

- تغييرات ملحوظة في تفاصيل ملفك الشخصي، مثل اسم المستخدم وصورة ملفك الشخصي، والتي لا تتذكر إجراؤها.

- إضافتك إلى مجموعات جديدة لا تتذكر كونها جزءا منها
الحساب الذي تم تكوينه بشكل خاطئ.
- تغيير إعدادات الأمان والخصوصية الخاصة بك.

إذا لاحظت أيا من العلامات المذكورة أعلاه وتشك في احتمال اختراق واتساب الخاص بك، فإليك بعض الخطوات لاستعادة حسابك ومنع المتسللين من الوصول إليه مرة أخرى، وهي كالآتي:

1. استعادة السيطرة على حسابك:

هل نقرت على رابط مشبوه، أو قمت بمسح رمز QR عشوائي للانضمام إلى مجموعة ما، أو فعلت أي شيء مشابه وفقدت الوصول الكامل إلى حسابك؟ إذا كانت هذه هي الحالة، يجب أن تحاول استعادة الوصول إلى حساب واتساب الخاص بك، ولاستعادة حسابك، ما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك وإدخال رمز التحقق المكون من 6 أرقام الذي تلقيته على هاتفك الخلوي، زسيتم تسجيل خروجك تلقائيا من هاتف المتسلل حيث يتم تسجيل الدخول حاليا.

2. تسجيل الخروج من حسابك من جميع الأجهزة:

لم يعد WhatsApp Web يتطلب أن يكون لديك هاتفك الخلوي في مكان قريب لاستخدام حسابك، لهذا السبب، إذا ربط المحتالون حسابك على واتساب بحساب واتساب ويب، فربما لا يزالون يستخدمونه دون علمك، الأمر نفسه ينطبق على الاستخدام السري لحسابك على تطبيق واتساب لسطح المكتب.

لهذا السبب، يعد إلغاء ربط حسابك من أي أجهزة غير معروفة تم تسجيل الدخول إليه حاليا أمرا ضروريا، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

- افتح واتساب على هاتفك الأساسي، في نظام أندرويد، انقر فوق النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى وانقر فوق الأجهزة المرتبطة> ابحث عن أي أجهزة مشبوهة تدخل إلى حسابك وقم بإزالتها> اضغط على الجهاز الذي ترغب في إزالته واضغط على تسجيل الخروج.

كيفية تأمين حساب واتساب الخاص بك

بمجرد الانتهاء من النصائح السابقة يجب عليك ضمان أمانك بشكل مضمون حتى لا يتمكن أي متسلل من اختراق حسابك مرة أخرى وتعريض خصوصيتك للخطر، يمكنك تمكين ميزة التحقق من خطوتين لمنع الآخرين من الوصول إلى حسابك، وتنشيط ميزة الرسائل المختفية للمحادثات الحساسة، وتشفير النسخ الاحتياطية السحابية لحماية بياناتك وتخصيص إعدادات الخصوصية الخاصة بك لجعل حساب واتساب الخاص بك أكثر أمانا، وسيؤدي ذلك إلى تقليل احتمالية تعرضه للاختراق في المستقبل.

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