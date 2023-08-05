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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على غرار فيسبوك.. واتساب يطرح ميزة ثورية جديدة

واتساب
واتساب

يعمل تطبيق الدردشة الشهير واتساب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا" Meta، على وظائف جديدة لتعزيز أمان حسابك على الخدمة، تتضمن هذه الميزات منع المحاولات غير المصرح بها لنقل الحساب إلى جهاز آخر، والحماية من البرامج الضارة وغيرها المزيد.

وبحسب ما ذكره موقع "wabetainfo"، يواصل واتساب العمل على ميزات إضافية لمساعدة مستخدميه على تأمين حساباتهم بشكل أفضل، ومن أجل تعزيز أمان الحسابات على المنصة سيقدم تطبيق الدردشة ميزة أمان لحماية حساباتنا باستخدام عنوان بريد إلكتروني.

 

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واتساب يطرح ميزة أمان جديدة
 

ومن خلال عنوان بريد إلكتروني، قد ينشر عملاق الوسائط الاجتماعية "واتساب"، دعما لربط معرّف البريد الإلكتروني للمستخدم من خدمات مثل Gmail و Outlook وغيرها المزيد لتعزيز مساعيه نحو لإضافة طبقة إضافية من الأمان.

ووفقا للتقرير، ستعتمد هذه الميزات على التزام واتساب تجاه الأمان وميزات الأمان الجديدة التي تم الإعلان عنها في شهر أبريل الماضي، وتقدم النسخة التجريبية التي تحمل الإصدار رقم 2.23.16.15، دعما لربط عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم من خدمات مثل Gmail من Google و Outlook لتوفير طرق جديدة لحماية حسابك.

لقطة الشاشة التي شاركها "wabetainfo"

وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها "wabetainfo"، المتخصص في رصد مزايا وتحديثات التطبيق، أن واتساب سيطالبك بإدخال عنوان بريدك الإلكتروني لحماية حسابك والتحقق منه، ويقول النص الخاص بالميزة: "يتم استخدام بريدك الإلكتروني لحماية حسابك والتحقق منه".

ونظرا لأن هذه الميزة قيد التطوير حاليا، فلا توجد معلومات متاحة حول المواقف المحددة التي يكون فيها عنوان البريد الإلكتروني مفيدا لتعزيز أمان حسابات واتساب الخاصة بالمستخدمين، وستساعد هذه الميزة المستخدمين على التحقق من حساباتهم في مواقف معينة غير محددة.

وأوضح "wabetainfo" أن هذه الميزة ستكون "اختيارية" ومختلفة عن عملية التحقق المكونة من خطوتين عبر عنوان البريد الإلكتروني.

ويشار إلى أن شركة “ميتا” الأمريكية، توفر ميزة التحقق عبر البريد الإلكتروني لخدماتها من بينها فيسبوك وإنستجرام، والتي تساعد في تعزيز أمان حسابات المستخدمين وكما أن معرف البريد الإلكتروني يستخدم كـ طريقة لإنشاء حسابات فيسبوك وإنستجرام وتسجيل الدخول إليها، بالإضافة إلى منع فقدانها إذا حاول قراصنة الإنترنت الاستيلاء عليها.

وفي سلسلة أخرى من التحديثات، طرح واتساب ميزة الصور الرمزية المتحركة على أندرويد، وستكون هذه الميزة متاحة لمختبري الإصدارات التجريبية الذين يستخدمون الإصدار 2.23.16.12، وسيسمح ذلك للمستخدمين بإرسال صورهم الرمزية الديناميكية في الدردشات مما يجعل المحادثات أكثر تعبيرا. 

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