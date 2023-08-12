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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتغنيك عن واتساب بلس وجولد.. WhatsApp يضيف ميزة الحسابات المتعددة

واتساب
واتساب

يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp، على ميزة جديدة من شأنها إضافة دعما لـ تشغيل عدة حسابات في جهاز واحد.

ووفقا لما ذكره موقع WaBetaInfo المتخصص في رصد أخبار واتساب، تأتي الميزة الجديدة مع النسخة التجريبية من تطبيق واتساب بيتا لنظام أندرويد والتي تحمل الإصدار رقم 2.23.17.8، حيث بدأت الشركة في طرح الميزة لمختبري الإصدارات التجريبية بأعداد محدودة.

 

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ما هو دعم الحسابات المتعددة؟

تتيح ميزة الحسابات المتعددة، كما يوحي الاسم ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتشغيل أكثر من حساب على نفس الجهاز، وحتى الآن تسمح خدمة المراسلة للمستخدمين بتشغيل نفس الحساب على ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة عبر ميزة الأجهزة المرتبطة، ولكن باستخدام الحسابات المتعددة، سيسمح واتساب للمستخدمين بتشغيل حسابات مختلفة على نفس الجهاز.

تعدد الحسابات على واتساب

كيف يعمل تعدد الحسابات على واتساب

وفقا للقطة الشاشة التي شاركها "WaBetaInfo"، سيتمكن مستخدمو واتساب من إضافة حساب جديد من خلال النقر على رمز السهم الموجود بجوار زر رمز الاستجابة السريعة، وسيسمح خيار القائمة نفسه للمستخدمين بالتنقل بين الحسابات المرتبطة المختلفة على الجهاز.

ويذكر التقرير أن الحسابات التي تم ربطها مرة واحدة بجهاز تظل مسجلة الدخول ما لم يقرر المستخدمون تسجيل الخروج يدويا، وأن هذه الميزة لا زالت قيد الاختبار ومتاحة لدى عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية لـ واتساب، ومن المتوقع أن تتوفر لمستخدمي الإصدار المستقر قريبا.


كيف يمكن أن تساعد هذه الميزة مستخدمي واتساب

يستخدم الأشخاص النصائح والحيل لتشغيل حسابات متعددة من واتساب على أجهزتهم من خلال استخدام الإصدارات المعدلة من التطبيق، إما لتتبع الأنشطة التجارية المختلفة أو لفصل حسابات العمل والحسابات الشخصية وما إلى ذلك.

وستجعل هذه ميزة واتساب الجديدة الأمور أسهل وأبسط بالنسبة لهم للتعامل مع حسابات متعددة دون الحاجة إلى تشغيل الإصدارات المعدلة من واتساب، والتي تسبب العديد من المخاطر لمستخدميها.

ويمكن للمستخدمين ببساطة الاحتفاظ بجميع الحسابات المرتبطة على جهاز واحد - نوع من الجهاز الرئيسي - واستخدام ميزة الأجهزة المرتبطة لتسجيل الدخول إلى الأجهزة الأخرى بهذه الحسابات.

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