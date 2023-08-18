تحذير عاجل لجميع مستخدمي WhatsApp.. خطأ بسيط يتسبب في حظرك

تم تحذير جميع مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، من احتمال حظرهم لتثبيت أحد تطبيقات المراسلة المقلدة الثلاثة التي حذرت الشركة من استخدامهم.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "thesun"، قام تطبيق FM WhatsApp و GB WhatsApp و Yo WhatsApp بتقليد برنامج المراسلة الشهير المملوك لشركة "ميتا" Meta، "واتساب" لجذب المستخدمين المطمئنين، لكنهم في الحقيقة ليست إصدارات آمنة الاستخدام.

تحذير لمستخدمي واتساب خطأ بسيط يؤدي إلى حظر حسابك

وتعد هذه التطبيقات الثلاثة عبارة عن إصدارات معدلة من واتساب WhatsApp، مخاطرها أكثر من ميزاتها.

ولجذب الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب الأصلي، غالبا ما تدعي هذه التطبيقات المقلدة أنها تحتوي على ميزات لا يمتلكها تطبيق WhatsApp الحقيقي، وهي الطريقة التي تخدع بها المستخدمين من أجل تنزيلها وتثبيتها على أجهزتهم.

وعبر مقطع فيديو على موقع تيك توك، أوضح الخبير التقني "osy_tech"، إن هذه التطبيقات "ليست آمنة للاستخدام"، ويجب على مستخدمي الهواتف الذكية دائما اختيار برنامج المراسلة الرسمي واتساب WhatsApp بدلا من ذلك.

وأوضح أوسي أن "السبب هو أن هذه التطبيقات بها مشكلات أمنية خطيرة، يمكنها كشف ملفاتك وبياناتك أو جمعها وإعطائها لطرف ثالث، مما يعني أنه يمكن كشف مقاطع الفيديو الخاصة بك وصورك بسهولة".

ووفقا لـ "أوسي"، تقوم شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب الأصلى، بحظر أولئك المستخدمين مؤقتا لاستخدام أحد التطبيقات الثلاثة المقلدة لتطبيق التراسل الخاص بها.

وربما يكون الأمر الأسوأ من الحظر المحدود ومنع المستخدمين من استخدام تطبيق واتساب الأصلي، هو نجاح التطبيقات الثلاثة FM WhatsApp و GB WhatsApp و Yo WhatsApp في نشر البرامج الضارة على هوات أندرويد بمجرد تثبيتها.

وكان خبراء الأمن السيبراني قد اكتشفوا بين عامي 2021 و 2022، أن تطبيقي FM WhatsApp و Yo WhatsApp يقومان بتنزيل برنامج حصان طروادة على الهواتف الذكية، والتي تعرض الإعلانات على هواتف أندرويد بشكل مستمر، وتشترك سرا لمستخدميها في المحتوى المدفوع وتسرق حسابات WhatsApp الخاصة بهم.

وبينما كشفت شركة خبراء الأمن السيبراني في شركة ESET خلال العام الماضي، أن برنامج GB WhatsApp كان أحد المشتبه بهم الرئيسيين في نشر البرامج الضارة بعد اكتشاف طفرة في برامج طروادة في الهند.

ولحسن الحظ، هذه التطبيقات غير متوفرة للتحميل في متجر Google Play أو متجر تطبيقات شركة آبل، ويتم تحميلها بشكل جانبي من مصادر خارجية، وهو أمر لا يفعله مستخدم WhatsApp العادي.

ووفقا لـ Kaspersky، فإن هذه التطبيقات “لفتت انتباه موزعي البرامج الضارة لأنها تضم ​​قاعدة مستخدمين كبيرة”، وفي الحقيقة أن التطبيقات المعدلة غير مسموح بها على متجر Google Play، لذلك، اعتاد المستخدمون على تنزيل برنامج YoWhatsApp من مصادر خارجية غير جديرة بالثقة.