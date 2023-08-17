عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتندم لو مجربتهاش.. 8 حيل على واتساب تسمع عنها لأول مرة

واتساب
واتساب

في العصر الرقمي حيث تسود الرسائل الفورية، يستمر تطبيق واتساب WhatsApp في تطوير المزيد من الميزات المتطورة، واعتبارا من عام 2023، أطلقت منصة المراسلة الشهيرة سلسلة من الميزات الجديدة التي غيرت تجربة المستخدم للتطبيق.

ومن بين ميزات واتساب الجديدة لعام 2023، الميزة التي طال انتظارها لتحرير الرسائل المرسلة إلى الراحة التي توفرها خاصية الدعم متعدد الأجهزة، لذا فأن تطبيق التراسل المملوك لشركة "ميتا" يتخطى الحدود لمنافسة خدمات المراسلة الأخرى.

 

لو واتساب مخترق.. إليك ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك؟

من غير ما تسجل الرقم.. شارك رمز واتساب السريع بهذه الطريقة

 

وبالإضافة إلى ذلك، تدخل ميزة مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو واتساب في منافسة مباشرة مع تطبيقات أخرى مثل عمالقة مؤتمرات الفيديو Zoom و Google Meet.

وعلاوة على ذلك، توفر بعض المزايا الجديدة مثل إمكانات البحث المحسنة وخلفيات الدردشة المخصصة للمستخدمين تجربة أكثر تخصيصا لتطبيق واتساب، ولكن فأن الخيار الأكثر إثارة للاهتمام هو خيار اختفاء الوسائط والذي يسمح للمستخدمين بإرسال محتوى يختفي بعد مشاهدة لمرة واحدة فقط، وهي من أحدث الخصوصية.

لذا سنستعرض إليك فيما يلي 8 حيل قد لا تعرفها في تطبيق واتساب:

1. تحرير الرسائل المرسلة:

في مايو 2023، قدم واتساب ميزة طال انتظارها، وهي القدرة على تعديل الرسائل المرسلة، وللاستفادة من هذه الوظيفة، تأكد من تحديث تطبيقك إلى أحدث إصدار إليك لكل من أجهزة iOS وأندرويد:

- انتقل إلى محادثة ما على واتساب.

- أرسل رسالتك.

- في غضون 15 دقيقة من الإرسال، اضغط مع الاستمرار على الرسالة.

- انقر على خيار "تحرير" ثم قم بالتأكيد.

2. استخدام واتساب على هاتفين:

يدعم واتساب ميزة الأجهزة المتعددة، لاستخدام نفس الحساب على هاتفين في نفس الوقت، إليك الطريقة:

- تأكد من تثبيت واتساب على جهازك الثاني.

- على جهازك الجديد، قم بتثبيت واتساب.

- امنح التطبيق الأذونات اللازمة.

- في شاشة إدخال الرقم، انقر فوق النقاط الثلاث العلوية اليمنى.

- حدد "ربط جهاز" لإنتاج رمز الاستجابة السريعة.

- على جهازك الرئيسي، انتقل إلى إعدادات الأجهزة المرتبطة.

- اختر "بط جهاز" وامسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا باستخدام الجهاز الجديد.

3. مشاركة شاشتك على واتساب:

اعتبارا من أغسطس 2023، يمكن لمستخدمي واتساب مشاركة شاشاتهم أثناء مكالمات الفيديو، على غرار تطبيقي مؤتمرات الفيديو Zoom و Google Meet، إليك الطريقة:

- قم بتشغيل تطبيق واتساب.

- ابدأ مكالمة فيديو جديدة مع أحد جهات اتصالك.

- اضغط على أيقونة مشاركة الشاشة أسفل شاشة الاتصال.

- قم بتأكيد إجراء المشاركة.

- لإيقاف المشاركة، انقر على حيار "إيقاف المشاركة".

4. بحث شامل عن الدردشة:

لتذكر تفاصيل محادثة معينة دون الحاجة إلى التمرير اللانهائي بين مئات الآلاف من الرسائل، استخدم شريط البحث أعلى قائمة الدردشة على iOS أو أيقونة البحث في تطبيق أندرويد، وتسمح هذه الميزة بالبحث عن الكلمات الرئيسية، ويمكنك أيضًا التصفية حسب نوع الوسائط، وللبحث داخل الدردشة لتحديد التفاصيل داخل محادثة معينة:

- على هواتف آيفون: ابحث داخل الدردشات المختارة من خيار البحث في معلومات الاتصال.

- على هواتف أندرويد: ابحث في الدردشات المختارة باستخدام زر البحث في قائمة الدردشة.

5. اكتشف أهم جهات اتصالك:

هل تشعر بالفضول بشأن معرفة جهة الاتصال التي تقوم بمراسلتها كثيرا، ولمعرفة ذلك كل ما عليك القيام بالخطوات التالية: اذهب إلى إعدادات تطبيق واتساب> ومن صفحة معلةماتك الشخصية أنقر على خيارالتخزين والبيانات> ومن قيم إدارة التخزين> ستظهر القائمة جهات الاتصال على أساس استخدام التخزين، وستكون الأكثر تراسلا في أعلى هذه القائمة.

6. تحسين استخدام البيانات لمنع واتساب من استهلاك باقة الإنترنت:

- انتقل إلى تخزين الإعدادات والبيانات.

- اضبط "تنزيل الوسائط تلقائيا"، على "Wi-Fi فقط".

- لمراقبة استهلاك البيانات، انتقل إلى استخدام الشبكة.

7. تخصيص خلفية الدردشة:

يمكنك التخلص من خلفية واتساب الافتراضية وتخصيص خلفية الدردشة خاصة بك، إليك الطريقة:

- لهواتف آيفون: اذهب إلى الإعدادات> ثم الدرشات> ثم خلفيات الدردشة> حدد خلفياتك الجديد من الخيارات المختلفة.

- لهواتف أندرويد: انقر على خيار الإعدادات> ثم الدردشات> ثم خلفية الدردشة> اختر من بين الفئات المتاحة.

8. إرسال الوسائط المختفية:

يمكنك إرسال الوسائط التي تختفي بعد مشاهدتها على واتساب، وهي ميزة خصوصية مثالية للمحتوى الحساس، ولإرسالها اتبع الخطوات التالية:

لهواتف آيفون: افتح دردشة واتساب، انقر فوق "+"> ثم "الكاميرا" أو "معرض الصور> حدد الوسائط وانقر على رمز "1" بجانب رمز الإرسال ثم انقر على "إرسال".

لهواتف أندرويد: افتح دردشة واتساب، انقر فوق رمز مشبك الورق> ثم "الكاميرا" أو "المعرض"> حدد الوسائط> ثم انقر فوق الرمز "1" بجانب رمز الإرسال> ثم إرسال.

واتساب تطبيق WhatsApp ميزات واتسآب حيل واتساب نصائح واتس آب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

موضوعات متعلقة

فرصة متتعوضش.. خصم مذهل على أحدث آيفون من آبل

بسعر مفاجأة.. اشترى موبايل Oppo مع كاميرا 108 ميجابكسل

حيلة عبقرية لتحويل هاتف أندرويد لماوس وكيبورد بلوتوث

سامسونج تزود سلسلة Galaxy S24 بأحدث مزايا آيفون 14 برو

رسالة غريبة منتشرة على فيسبوك.. احذرها

قصص تيليجرام Telegram متاحة أخيرًا للجميع.. إليك الطريقة

بإمكانيات خارقة.. شاومي تقهر سامسونج بهاتف مطوى أرخص سعرا

واتساب يجلب ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. اعرفها

ترشيحاتنا

بشرط واحد.. تامر أمين: اللي عاوز يشتغل يكلمني هوفر ليه فرصة

رئيس بيلاروس: حرب أوكرانيا كان ممكن تجنبها.. ويجب إشراكنا في محادثات السلام

إجراء غير مسبوق.. الكونجرس الأمريكي يتحرك ضد بايدن

الكواليس الأخيرة قبل إستشهاد الرائد هشام شتا.. أسرته تكشف التفاصيل

بيجاملهم .. تامر أمين يدافع عن محمد الحلو بسبب جملة غنائية

تركيا تحذر روسيا بعد هجوم على سفينة لها في البحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس دور برد عادي.. طبيب يفجر مفاجأة عن المتحور الجديد في مصر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الاناناس؟

راجعين للحيرة تاني.. هاني الناظر يحذر المتابعين من متحور كورونا الجديد

بجسم ممشوق.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ