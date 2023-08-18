ميزة جديدة من واتساب هتقلب الموازين.. صور بدقة HD

حصل تطبيق واتساب WhatsApp، على ترقية تسمح لمستخدميه بمشاركة صور عالية الجودة والدقة، وفقا لإعلان شاركه الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زكربيرج، عبر قناة البث الخاصة به على إنستجرام وعبر منشور على موقع فيسبوك.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تسمح ميزة واتساب الجديدة للمستخدمين بالحفاظ على الدقة العالية للصور التي يشاركونها مع الأصدقاء والعائلة، في مرحلة الاختبار التجريبي مع مستخدمين محددين.

واتساب تضيف دعما للصور العالية الدقة HD



وفي وقت سابق من هذا الصيف، اكتشف المستخدمون الخيار المتاح من خلال إصدار أندرويد التجريبي من واتساب وتطبيق TestFlight على نظام iOS المخصص لهواتف آيفون، مما يشير إلى اقتراب إطلاق الميزة إلى الإصدار المستقر.

وللوصول إلى الميزة الجديدة، ستحتاج أولا إلى تحديث تطبيقك إلى أحدث إصدار، بحيث يظهر بعد ذلك زر الدقة العالية HD الجديد أعلى شاشة مشاركة الصور بجوار أدوات تحرير الصور الأخرى مثل التدوير وتلك الخاصة بإضافة نص وملصقات إلى الصورة.

زر الدقة العالية HD في واتساب

وعند النقر فوق زر الدقة العالية HD، ستظهر نافذة منبثقة جديدة تتيح لك تحديد جودة الصورة بشكل افتراضي، حيث يتم تحديد الجودة القياسية.

وبعد إرسال الصورة، يرى المستلم الصورة التي تحتوي الآن على تسمية الدقة العالية التي تظهر في الزاوية اليسرى السفلية، وذلك لتنبيهه بأنك شاركت صورة عالية الدقة. ووفقًا للمنصة، فإن جميع الصور محمية عبر التشفير التام بين الطرفين في واتساب.

وأوضحت واتساب أن ميزة الصور العالية الجودة والدقة سيتم طرحها للمستخدمين العالميين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يليها دعم مقاطع الفيديو العالية الدقة.