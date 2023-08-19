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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل لجميع مستخدمي WhatsApp.. رسالة ينبغي عليك حظرها

واتساب
واتساب

تم تحذير مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، من عملية احتيال خطيرة، يتم تداولها على الهواتف الذكية على مستوي العالم، من شأنها أن تتيح لقراصنة الإنترنت السيطرة على الكاملة على حساب واتساب الخاص بك.


وبحسب ما ذكره موقع "ذا صن"، ساعد مقطع الفيديو الذي شاركه حساب يدعي cybersecmama على تيك توك، في كشف عملية الاحتيال وحث الآخرين على عدم الوقوع في هذا الفخ.

 

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رسالة خطيرة ينبغي عليك حذفها

 

وأوضح التيك توكر في مقطعه، أن عملية احتيال واتساب WhatsApp الجديدة هذه، سيبدأ "صديق" محادثة معك من خلال برنامج المراسلة الشهير، ولكن بدلا من تلقي رسائل من صديقك الحقيقي، فأنت في الواقع تتحدث إلى الشخص الذي تمكن من اختراق حساب صديقك، وهو الآن يحاول اختراق حسابك أيضا.

ويستخدم المخترق في هذه الحيلة، أكواد التحقق الخاصة بتطبيق واتساب WhatsApp، وهو رمز من كلمة المرور مكونة من ٦ أرقام ترسله الشركة لمرة واحدة للتحقق من هوية المستخدم المرتبطة برقم هاتف مالك الحساب، ويقوم المتسللين باستغلال هذه الميزة لسرقة حسابات الناس.

وأوضحت مالكة حساب تيك توك cybersecmama في مقطع الفيديو الخاص بها: "ستحصل على رسالة بها نص شرعي يبدو وكأنه من واتساب WhatsApp مع رمز التحقق الخاص بك".

وبعد ذلك، سيطلب منك شخص من المفترض أن يكون صديقا لك على واتساب WhatsApp هذا الرمز ، قائلا إنه أعاد إرسال الرمز الخاص برقم هاتفه إليك عن طريق الخطأ، وفي حال وردت إلى حسابك مثل هذه الرسالة فهذا يعني أنه تم اختراق WhatsApp الخاص بصديقك.

وإذا تمكن المحتال الإلكتروني من الحصول على شفرة التحقق، فيمكنه الوصول إلى حسابك بسهولة أيضا، وعن هذا الرمز تحذر شركة واتساب دائما في رسالة من عدم مشاركة هذه الرمز مع الآخرين.


وتقول "cybersecmama"، قد يكون من السهل أن تنخدع بشعور زائف بالأمان عند الدردشة مع صديق، ولكن لا يوجد سبب حقيقي يدفع أي شخص أو صديق أو عائلة أو عدو إلى إرسال رمز التحقق الخاص به إلى رقم هاتفك، وتابعت: "لا تعطيه لهم، وإذا فعلت ذلك لن تتمكن من الوصول إلي حسابك مرة أخرى".


وحثت "cybersecmama"، متابعيها وجميع مستخدمي واتساب على حظر الحساب الذي طلب منك رمز التحقق، ومحاولة الوصول إلى صديقك عبر شكل آخر من أشكال الاتصال لاخباره بأن حسابه قد تعرض للاختراق.

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