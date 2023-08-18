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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسالة غريبة.. 3 علامات لو ظهرت على واتساب دليل على اختراق حسابك

واتساب
واتساب

 واتساب WhatsApp أحد أكثر منصات التواصل المفضلة لدى الأفراد والمؤسسات، فهو يجعل المحادثات سريعة وبسيطة وموثوقة، كما يمكن لمستخدميه تلقي أو إرسال الصور والنصوص ومقاطع الفيديو والمستندات بصورة سريعة.

ومع ذلك، قد تصبح الراحة التي يحققها لك واتساب كابوسا أمنيا إذا قام شخص ما باختراق حساب WhatsApp الخاص بك، فإذا كنت تتساءل عن طريقة لمعرفة ما إذا قام شخصا ما قد باخترق حسابك، سنوضح لك فيما يلي بعض العلامات التي تدل على أن أحد المتسللين قد اخترق حسابك على واتساب.

 

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على الرغم من أن رسائل ومكالمات واتساب الخاصة بك تحتوي على ميزة تشفير من طرف إلى طرف، لا يزال بإمكان أي شخص اختراق حساب واتساب الخاص بك، سيحتاج فقط إلى رقم هاتفك للحصول على رمز التحقق، وسوف يمنحهم رمز التحقق مهلة للوصول إلى حساب واتساب كما يمكنهم أيضا الوصول إلى حسابك من خلال واتساب على الويب.

علامات تدل على اخترق حسابك على واتساب
 

العلامة الأولى: جلسة نشطة من جهاز غير معروف:


يعد واتساب ويب WhatsApp web هو إصدار المتصفح لتطبيق واتساب الخاص بك، يسمح لك بالدردشة مع أشخاص آخرين على منصة الدردشة عبر المتصفح، ومع ذلك، يمكن للمتسللين الوصول بسهولة إلى جلسات الويب الخاصة بك على واتساب عن طريق اختراق متصفحك.

وفي هذه الحالة، لن تتلقى أي إشعار بأن شخصا ما اخترق واتساب ويب الخاص بك، ولحسن الحظ، يمكنك التحقق مما إذا كانت هناك جلسة ويب نشطة على جهاز غير معروف على تطبيق واتساب الخاص بك، ويمكنك معرفة ذلك بإتباع الخطوات التالية:

- تحقق من وجود جلسة واتساب ويب نشطة على أندرويد:
 

1. افتح تطبيق واتساب على جهاز أندرويد الخاص بك.

2. اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

3. حدد "الأجهزة المرتبطة" Linked devices.

4. انتقل إلى قسم "حالة الجهاز" وتحقق من جميع الجلسات التي تم تسجيل الدخول إليها.

جلسة واتساب ويب نشطة على أندرويد

- تحقق من جلسة واتساب ويب نشطة على آيفون:
 

1. افتح واتساب على جهاز آيفون الخاص بك.
2. اضغط على علامة التبويب "الإعدادات" في الجزء السفلي.
3. قم بتحديد "الأجهزة المرتبطة".
4. سترى الجلسات النشطة في قسم "الأجهزة المرتبطة"، وستعني أي جلسة غير معروفة أن مستخدما آخر وصل إلى حسابك على واتساب.

العلامة الثانية: إرسال رسائل غير مرغوب فيها:


من المحتمل أن يكون هناك شخص ما تم اختراق حساب واتساب الخاص بك إذا استمر أصدقاؤك في الشكوى من تلقي رسائل غير مرغوب فيها مرسلة من حسابك ولم تق أنت بذلك، كل ما عليك فعله للنأكد من ذلك الذهاب إلى الدردشات الأخيرة للتحقق مما إذا كانت هناك أية رسائل مرسلة لا تتذكر إرسالها، فربما اخترق شخص ما حسابك على واتساب ودخل إليه إذا رأيت رسائل لم تقم بصياغتها أو إرسالها إلى أصدقائك فهذه علامة أخرى تدل على اختراق حساب واتساب الخاص بك.

العلامة الثالثة: ظهور رسالة عشوائية من جهات اتصال غير معروفة:


بمجرد وصول أحد المتسللين إلى حساب واتساب الخاص بك، هناك فرصة كبيرة لمشاركة جهات اتصالك أو إضافة جهات اتصال جديدة إلى حسابك على واتساب، لذلك، إذا استقبلت رسالة غريبة من أشخاص عشوائيين أو أرقام مجهولة بالنسبة لك فهذا مؤشرا واضحا على أن شخصا آخر يستخدم حساب واتساب الخاص بك حاليا، يمكنك أيضا التحقق مما إذا كان هناك أشخاص غير معروفين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك في كل مرة تستخدم فيها واتساب.

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