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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وداعا Messenger Lite.. "ميتا" تقتل إحدى خدماتها الأسطورية

ماسنجر لايت
ماسنجر لايت

أطلقت شركة ميتا Meta الأمريكية، نسخة خفيفة من تطبيق فيسبوك ماسنجر تستهدف أجهزة أندرويد، في أكتوبر 2016 تحت اسم Messenger Lite، وبعد 7 سنوات من العمل على الهواتف المنخفضة المواصفات تعتزم عملاقة التواصل الاجتماعي إغلاق تطبيق المراسلة الفورية "لايت" قريبا.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google"، أعلنت شركة "ميتا" عن قرارها إيقاف تطبيق المراسلة ماسنجر لايت Messenger Lite المخصص لأجهزة أندرويد في شهر سبتمبر المقبل.

 

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وذكرت الشركة الأمريكية، إن الإصدار المخفف من تطبيق ماسنجر والذي تم إطلاقه للعمل على أجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة، لن يكون متاحا للاستخدام بعد 18 من سبتمبر 2023.

وسيؤدي فتح تطبيق المراسلة بدءا من اليوم إلى ظهور رسالة مطالبة بوضع ملء الشاشة تقول: "استخدم ماسنجر لمواصلة الدردشة"، لن يكون Messenger Lite متاحا بعد 18 سبتمبر، ولن يكون هناك أي تأثير على سجل المحادثات: "نحن نعلم أن دردشاتك مهمة بالنسبة لك، لذا فإن سجل المحادثات الخاص بـ Messenger Lite سيكون متاحا في فيسبوك ماسنجر".

ووفقا لمالكة فيسبوك، فإن تطبيق Messenger Lite لم يعد  متاحا للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي بالنسبة للمستخدمين الجدد، لكن يمكن للمستخدمين السابقين تنزيله إلى حين إزالته من المتجر.

ويحظى Messenger Lite بشعبيه كبيرة، فإن أحد الأسباب التي تجعل الأشخاص الذين ليس لديهم أجهزة محدودة الموارد يستخدمون الاصدار المخفف من فيسبوك ماسنجر هو الحد الأدنى من الكفاءة.

ويتيح لك تطبيق المراسلة الأساسي والمباشر التحدث مع الأشخاص دون أي سمات تصميمية غير ضرورية، كما أنه يتميز بتصميم بسيط وواجهة سهلة بالإضافة إلى أنه نسخة صغيرة الحجم لا تحتل مساحة تخزينية كبيرة، وهو الأمر الذي يجعله تطبيقا مخصصا لأجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة والمساحات الصغيرة.

وعلى الرغم من مرور 7 سنوات من إطلاقه، إلا أن Messenger Lite هو تطبيق "ميتا" الوحيد الذي يفتقر إلى دعم المظهر المظلم، ولكنه لم يكن بطيئا أبدا وكان يتيح لك التواصل فقط، من نواحٍ عديدة، كان تطبيقا مثاليا للدردشة النصية حتى في وجود اتصال ضعيف بالإنترنت.

ومن ناحية الأداء، يعمل التطبيق بشكل جيد على الأجهزة الرئيسية، ويأتي التطبيق بحجم 54 ميجابايت "أقل من 10 ميجابايت للتنزيل" في Messenger Lite، وبالإضافة إلى تحميله بسرعة فهو يستخدم بيانات جوال أقل ويعمل بشكل جيد في منطقة بها اتصال إنترنت بطيء أو غير مستقر.

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