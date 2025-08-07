خلل تقني يتسبب في شلل حركة الطيران بعدة مطارات أمريكية

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية "FAA"، اليوم الخميس، أمرًا بوقف العديد من رحلات شركة "يونايتد إيرلاينز" عبر الولايات المتحدة؛ بسبب مشكلة تقنية واجهتها الشركة.

وقالت الشركة، في بيانٍ، أوردته شبكة ABC الأمريكية: "بسبب مشكلة تقنية، نحن أوقفنا رحلات يونايتد الرئيسية في مطارات المغادرة الخاصة بها".

وأضافت: "نتوقع تأخيرات إضافية في الرحلات هذا المساء بينما نعمل على حل هذه المشكلة.. السلامة هي أولويتنا القصوى، وسنعمل مع عملائنا لإيصالهم إلى وجهاتهم".

شمل قرار الوقف عدة مطارات رئيسية في الولايات المتحدة منها نيوارك وسان فرانسيسكو وشيكاغو ودنفر وهيوستن.

وحسب بيان إدارة الطيران الفيدرالية، يؤثر قرار الوقف على الرحلات الرئيسية لشركة يونايتد إيرلاينز على مستوى البلاد، ما يعني أن آلاف المسافرين قد يواجهون تأخيرات أو إلغاءات في رحلاتهم.

لم تكشف الشركة عن طبيعة المشكلة التقنية التي أدت إلى هذا الوقف، كما لم تحدد الوقت المتوقع لحل المشكلة واستئناف الرحلات بشكل طبيعي.