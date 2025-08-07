قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

رنا عصمت

فوائد بذور الشيا مع الليمون تعتبر تركيبة بسيطة لكن قوية، وبيجمعوا فوائد غذائية وصحية ممتازة،لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائدها الصحية و طريقة تحضيرها وفقا لموقع هيلثى.

فوائد بذور الشيا..

1. دعم الهضم:

بذور الشيا غنية بالألياف اللي بتساعد في تحسين حركة الأمعاء.

الليمون بيساعد في تحفيز العصارات الهضمية وتنظيف الجهاز الهضمي.

2. ترطيب الجسم:

الخليط بيحتوي على كمية كويسة من السوائل، خصوصًا لما تُنقع بذور الشيا، فبيساعد في ترطيب الجسم لفترة أطول.

3. تعزيز المناعة:

الليمون غني بفيتامين C، اللي بيدعم جهاز المناعة ويحارب الالتهابات.

4. زيادة الطاقة والنشاط:

بذور الشيا بتحتوي على أوميجا 3 وبروتينات ومعادن، بتدي طاقة وبتقلل الإحساس بالتعب.

والليمون بيساعد على تقليل التوتر وتجديد النشاط.

5. خسارة الوزن:

الألياف في بذور الشيا بتدي إحساس بالشبع لفترة أطول.

الليمون ممكن يساعد في تقليل الشهية وتنشيط عملية الأيض.

6. تنظيم سكر الدم:

بذور الشيا ممكن تساعد في استقرار مستويات السكر بعد الأكل.

7. تنقية الجسم من السموم:

الليمون له خصائص مدرة للبول ومطهرة، ومع بذور الشيا، بيساعد في طرد السموم من الجسم.

طريقة التحضير لبذور الشيا:

ملعقة كبيرة من بذور الشيا

عصير نصف ليمونة

كوب ماء دافئ أو بارد

اترك الخليط لمدة 30 دقيقة حتى تتشرب الشيا الماء، واشربه على الريق أو قبل الوجبات.

