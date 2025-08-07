ارتبط اسمه بالزمالك .. خوان ألفينا يتصدر الترند | مالسبب ؟

تصدر الجناح البرازيلي خوان ألفينا محركات البحث جوجل وذلك بعد أن أنهى نادي الزمالك اتفاقه مع نادي ألكسندريا الأوكراني لضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا بعقد يمتد لأربعة مواسم، في صفقة بلغت قيمتها 600 ألف دولار للنادي الأوكراني، فيما سيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 300 ألف دولار.

الاعلان الرسمي عن الصفقة قريبا

وبات الإعلان الرسمي عن الصفقة وشيكا، بعد إنهاء كافة التفاصيل المالية والإدارية، وتوقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء.

ويأتي انضمام ألفينا بعد اتفاق الزمالك على إعارة التونسي أحمد الجفالي إلى نادي أبها السعودي، ليفتح الباب أمام ضم أجنبي جديد.

ويجيد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا اللعب في مركز الجناح الأيمن، وسبق له اللعب في صفوف فاسكو دا جاما البرازيلي قبل انتقاله إلى ألكسندريا في 2023.

وخاض ألفينا مع الفريق الأوكراني 42 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.

9 صفقات رسمية في الزمالك قبل غلق باب القيد

أنهى نادي الزمالك تعاقداته بضم 9 لاعبين جدد استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر يوم الجمعة 8 أغسطس، والذي يشهد نظاما جديدا بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وفيما يلي قائمة تعاقدات الزمالك الصيفية حتى الآن:

مهدي سليمان – حارس مرمى (انتقال حر من الاتحاد السكندري – عقد لمدة موسمين).

شيكو بانزا – مهاجم (قادماً من إستريلا دا أمادورا البرتغالي – عقد لمدة 4 مواسم).

آدم كايد – لاعب وسط فلسطيني (قادماً من بريدا الهولندي – عقد لمدة 3 مواسم).

عبد الحميد معالي – لاعب وسط مغربي (قادماً من اتحاد طنجة – عقد لمدة 5 مواسم).

عدي الدباغ – جناح فلسطيني (قادماً من شارلروا البلجيكي – عقد لمدة 4 مواسم).

أحمد ربيع – لاعب وسط (قادماً من البنك الأهلي – عقد لمدة 5 مواسم).

محمد إسماعيل – مدافع (قادماً من نادي زد – عقد لمدة 5 مواسم).

أحمد شريف – مهاجم (قادماً من فاركو – عقد لمدة 5 مواسم).

عمرو ناصر – مهاجم (قادماً من فاركو – عقد لمدة 5 مواسم).

بهذه الصفقات، يعزز الزمالك صفوفه بقوة في مختلف المراكز، في محاولة لاستعادة بريقه المحلي والمنافسة على البطولات خلال الموسم الكروي الجديد.