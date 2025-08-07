قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ارتبط اسمه بالزمالك .. خوان ألفينا يتصدر الترند | مالسبب ؟

الزمالك
الزمالك
أمينة الدسوقي

تصدر الجناح البرازيلي خوان ألفينا محركات البحث جوجل وذلك بعد أن أنهى نادي الزمالك اتفاقه مع نادي ألكسندريا الأوكراني لضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا بعقد يمتد لأربعة مواسم، في صفقة بلغت قيمتها 600 ألف دولار للنادي الأوكراني، فيما سيحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 300 ألف دولار.

الاعلان الرسمي عن الصفقة قريبا

وبات الإعلان الرسمي عن الصفقة وشيكا، بعد إنهاء كافة التفاصيل المالية والإدارية، وتوقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء. 

ويأتي انضمام ألفينا بعد اتفاق الزمالك على إعارة التونسي أحمد الجفالي إلى نادي أبها السعودي، ليفتح الباب أمام ضم أجنبي جديد.

ويجيد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا اللعب في مركز الجناح الأيمن، وسبق له اللعب في صفوف فاسكو دا جاما البرازيلي قبل انتقاله إلى ألكسندريا في 2023.

وخاض ألفينا مع الفريق الأوكراني 42 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.

9 صفقات رسمية في الزمالك قبل غلق باب القيد

 أنهى نادي الزمالك تعاقداته بضم 9 لاعبين جدد استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر يوم الجمعة 8 أغسطس، والذي يشهد نظاما جديدا بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وفيما يلي قائمة تعاقدات الزمالك الصيفية حتى الآن:

 مهدي سليمان – حارس مرمى (انتقال حر من الاتحاد السكندري – عقد لمدة موسمين).

شيكو بانزا – مهاجم (قادماً من إستريلا دا أمادورا البرتغالي – عقد لمدة 4 مواسم).

 آدم كايد – لاعب وسط فلسطيني (قادماً من بريدا الهولندي – عقد لمدة 3 مواسم).

 عبد الحميد معالي – لاعب وسط مغربي (قادماً من اتحاد طنجة – عقد لمدة 5 مواسم).

عدي الدباغ – جناح فلسطيني (قادماً من شارلروا البلجيكي – عقد لمدة 4 مواسم).

 أحمد ربيع – لاعب وسط (قادماً من البنك الأهلي – عقد لمدة 5 مواسم).

 محمد إسماعيل – مدافع (قادماً من نادي زد – عقد لمدة 5 مواسم).

 أحمد شريف – مهاجم (قادماً من فاركو – عقد لمدة 5 مواسم).

 عمرو ناصر – مهاجم (قادماً من فاركو – عقد لمدة 5 مواسم).

بهذه الصفقات، يعزز الزمالك صفوفه بقوة في مختلف المراكز، في محاولة لاستعادة بريقه المحلي والمنافسة على البطولات خلال الموسم الكروي الجديد.

خوان ألفينا الزمالك إعارة التونسي أحمد الجفالي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

الكون

الكون كما لم تره من قبل.. رصد لحظة نادرة من فجر الزمن الكوني| ما القصة؟

بنزينك بيخلص بسرعة؟ إليك تدابير مهمة لترشيد استهلاك وقود السيارة

بنزينك بيخلص بسرعة؟ إليك تدابير مهمة لترشيد استهلاك وقود السيارة

صلاح والكرة الذهبية

24 ساعة فاصلة| الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. وهذا موقف محمد صلاح

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

