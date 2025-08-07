قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

السكة الحديد تنظم ندوة توعوية لتعزيز السلامة المهنية والانضباط للعاملين

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوة موسعة بعنوان: "التوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل والانضباط المؤسسي"، وذلك بمقر الورش الانتاجية للسكك الحديد بأبوزعبل وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة والنقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق ، وجمع كبير من المهندسين والفنيين والعاملين بالورش.


شملت الندوة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية في حماية الدولة وتأمين جبهتها الداخلية واستمرار مسيرة التطوير والتحديث في كافة القطاعات خاصة فى ظل تطورات الاوضاع علي الساحتين الاقليمية والدولية وانعكاساتها علي الامن القومي المصري ، والتوعية بالمخططات التي تستهدف الدولة المصرية ودورها الوطني في دعم ومساندة القضية الفلسطينية  ومجابهة الازمات الاقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة .

واستعرضت الندوة محاور التطوير والتحديث التى يجري تنفيذها بقطاع السكك الحديدية من حيث الوحدات المتحركة والمحطات ونظم الإشارات والورش، والعنصر البشري والذى يعد  الأساس الحقيقي في ضمان استدامة التطوير وذلك عبر التدريب المستمر والتقييم الموضوعي وتحفيز المتميزين ومعالجة المشكلات وبناء بيئة عمل تقوم على التعاون والمسئولية المؤسسية وتحقيق مصالح العاملين وتطوير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.

كذلك ترسيخ مفهوم السلامة المهنية والالتزام بقواعد السلامة داخل الورش وأثناء التشغيل خاصة في ظل تحديات ضغوط التشغيل والحفاظ على جودة الخدمة ، في ظل الدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لتطوير هذا القطاع ، والتأكيد على أن الانضباط في العمل والتحلي بالمسؤولية هما أساس ثقة المواطنين ، وأن بناء صورة مشرفة لهيئة السكك الحديدية يبدأ من سلوك كل فرد داخلها ، كذلك التوعية بمخاطر تناول العقاقير والمواد المخدرة علي الفرد والمجتمع ، والتشديد علي تكثيف الحملات المفاجئة والدورية للتأكد من سلامة العاملين بالهيئة وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين.

كما تضمنت الندوة محاضرة دينية لأحد علماء وزارة الاوقاف تناولت إذكاء قيمة العمل وبذل الجهد من أجل صلاح الفرد والمجتمع، كذلك تأثير تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها للتأثيرعلي الروح المعنوية للمواطنين ، والتأكيد  على عدم نشر وتداول أى معلومات أو بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكذلك الاستماع إلى أسئلة واستفسارات العاملين والاجابة عليها وتلبية بعض مطالبهم في اطار القواعد المنظمة لذلك . 

وفي نهاية الندوة تم توزيع بعض المطبوعات الخاصة بالتعليمات والقواعد المنظمة للأداء داخل الهيئة، وتكريم عدد من العاملين بالورش الانتاجية تقديراً لتميزهم في اداء المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة واقتدار.

