غلق كلي بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء قيام الشركة المُسند إليها تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر) فقد تقرر تنفيذ أعمال الشدة المعدنية لعدد (12) برجًا معدنيًا لمسافة 120 مترًا ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل، وذلك بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.

ويستلزم ذلك غلقًا كليًا بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 10 / 10 / 2025 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 12 / 10 / 2025، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من كل يوم.

وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية التالية لتيسير حركة المركبات خلال فترة الغلق:

🔹 المسار البديل الأول:

حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبة في استكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا مرة أخرى إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

🔹 المسار البديل الثاني:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا مرة أخرى إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور بالشكل الأمثل خلال فترة التنفيذ.

كما تؤكد المحافظة أن حركة المرور في الاتجاه الآخر مستمرة بشكل طبيعي دون تأثر بأعمال الغلق.