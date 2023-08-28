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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو عايز تختفي لفترة.. إزاي تعمل "إلغاء تنشيط" لحساب Facebook

فيسبوك
فيسبوك

يعد تطبيق  فيسبوك  Facebook من شركة “ميتا” Meta واحدًا من أنجح وأشهر التطبيقات في العالم، ولا يضاهيه في الشعبية والاستخدام أي تطبيق آخر، حتى تويتر و انستجرام لم يستطيعا الوقوف أمام جاذبيته الطاغية بين كل منصات التواصل الاجتماعي الحالية، ورغم ذلك الكثير من المستخدمين أصبحوا مدمنين له، لا يبدأوا يومهم بدون قضاء وقت في تصفح المعروض أمامهم على الفيسبوك، بل الكثير منهم أصبح يرى أنه مكان مزعج ويستهلك وقت وطاقة بلا فائدة حقيقية، وأغلب التصفح يكون مضيعة للوقت.

فيسبوك 

إذا كنت تريد أن تنأى بنفسك عن ضجيج وزخم  فيسبوك، فإن حذف حسابك أو إلغاء تنشيط حسابك لفترة من الزمن يعد طريقة سريعة لقطع صلتك ولو لفترة بها العالم الصاخب، يمكنك أخذ قسط من الراحة لتستعيد نفسك وترتيب أولوياتك بشكل أفضل، في السطور التالية نرصد لك الطريقة سواء لإلغاء حسابك تماما أو لإيقاف نشاطه لفترة من الزمن وبالتالي سيختفي حسابك وهويته الرقمية من عليه حتى تعيد تنشيطه مرة أخرى وقتما تحب.

إذا كنت تستخدم فيسبوك لفترة من الوقت، ربما تريد الاحتفاظ بجميع الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الخاصة بك، ولكنك تريد حذف حسابك، وهي ميزة متاحة لك.

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كيفية حذف أو إلغاء تنشيط حسابك على الفيسبوك على الهاتف:

قم بفتح التطبيق من موبايلك

اضغط على زر "القائمة" Menu في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

فيسبوك 

قم بالتمرير لأسفل إلى خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy حتى تصل إلى زر "مركز الحسابات" "Accounts Center" فانتقل إلى نهاية هذا القسم ثم اضغط على الإعدادات.

فيسبوك 

اضغط على الوصول والتحكم Access and control.

اضغط على خيار إلغاء التنشيط والحذف Deactivation and Deletion وسيظهر لك الاختيارين سواء بإيقاف تفعيل الحساب أو حذفه نهائيا، اختر ما يناسبك ثم انقر ثم انقر فوق زر المتابعة continue الأزرق.

فيسبوك 

إذا اخترت حذف حسابك بالكامل، فسيُتاح لك خيار تنزيل كل صورك وبياناتك ومقاطع الفيديو الخاصة بك الخاصة بك، وبالتالي تحتفظ بها في ملف على جهازك.

فيسبوك 

بمجرد حذف حسابك، سيستغرق فيسبوك ما يصل إلى 90 يومًا لمسح بياناتك بالكامل من النظام الأساسي لديه، ويمكنك استعادة حسابك مرة أخرى إذا قمت بتسجيل الدخول خلال 30 يومًا.

إلغاء تنشيط Facebook فيسبوك ميتا Meta تويتر انستجرام

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